«Ведутся даже молодые люди»: жителей Эстонии предупреждают о новой схеме обмана

«Звонил якобы новый семейный врач, так как наш прежний семейный врач резко отошел от дел и поэтому пациентов теперь делят между собой другие врачи. Назвал мой личный код, попросил подтверждение через Smart-ID для перезаписи в системе. Вот такой развод сейчас очень актуален, и ведутся даже многие молодые люди, не говоря о старших поколениях!» - предупреждает в соцсетях Виктория.

В полицию на данный момент поступило одно сообщение о звонке, в котором мошенники пытались выманить личные данные человека под предлогом необходимости сменить семейного врача. Информации об ущербе в результате таких звонков у полиции нет.

Пароли – это ваша подпись

«Если вам позвонил человек, который представляется сотрудником банка, полиции, больницы или любой другой организации, вызывающей доверие, и при этом в какой-то момент речь заходит о ваших личных данных - личном коде, идентификации в интернет-банке или пин-кодах, то единственно верное решение – немедленно прервать звонок», - говорит руководитель следственной группы по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Нина Пеэтрис.

Перезвонить своему семейному врачу и уточните, действительно ли с вами пытались связаться

Пеэтрис подчеркивает, что ваши пароли – это ваша подпись, подтверждающая сделку, и если вы передали эти пароли третьим лицам, то впоследствии доказать, что перевод, сделку или подпись договора на быстрый кредит совершили не вы, а мошенники, крайне сложно. Полиция не устает напоминать, что передавать такую информацию третьим лицам нельзя ни в коем случае.

«В случае сомнений перезвоните на официальный номер организации, представитель которой вам, якобы, звонил. Уточните по официальному каналу, действительно ли с вами пытались связаться. В конкретном случае – стоит перезвонить своему семейному врачу, - рекомендует представительница полиции. - Однако скорее всего это были именно мошенники, которые придумывают новые изощренные методы, чтобы выманить у вас личную информацию, пароли и деньги».