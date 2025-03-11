Начну с высказывания экс-министра Владимира Света: прежний подход к обеспечению безопасности дорожного движения потерпел неудачу. Но вопрос о том, можно ли действительно считать происходящее на дорогах провалом, остается открытым. Какие-то улучшения, безусловно, есть. Но точно не в достаточной мере, пишет инструктор по вождению Айво Хярмасте.
МНЕНИЕ ⟩ Давайте доверим управление дорожным движением тем, кто действительно в этом разбирается!
Мало толку от рассуждений высокопоставленных чиновников о том, как и почему. Дорожным движением должны заниматься специалисты, независимо от их партийной принадлежности. К сожалению, нынешняя ситуация на наших дорогах во многом обусловлена тем, что этим вопросом занимаются люди, не обладающие необходимой компетенцией.
Можно, конечно, собирать всевозможные комиссии, на которых важные господа будут говорить умные речи: мол, надо что-то делать, что-то менять, что-то строить, что-то улучшать. Планировать - это прекрасно, но где же реальные действия?
Я хочу выделить проблемы в дорожном движении, которые, на мой взгляд, требуют улучшений. Некоторые из них можно решить без больших затрат.
Обозленный гражданин - обозленный водитель
Первая причина проблем на дорогах - общее состояние нашего небольшого государства. В последние годы власти сделали всё, чтобы участники дорожного движения были как можно более нервными и раздраженными. Обычные люди (а значит, и водители) живут в условиях постоянной нестабильности. Неравенство среди слоев населения растет и в экономическом, и в психологическом плане. Людей сознательно настраивают друг против друга, разделяя на противоположные лагеря.
В такой атмосфере хаоса и неопределенности трудно ожидать спокойного и дружелюбного поведения на дороге. Если, находясь за рулем, я постоянно тревожусь о непомерных счетах за электричество и том, хватит ли денег прокормить семью до конца месяца, вряд ли мое поведение на дороге станет безопаснее.
Кроме того, стоит кому-то открыто высказать недовольство этим хаосом, как его тут же клеймят путинистом и провокатором. Очевидно, никто не задумывается о том, что общий уровень организации жизни напрямую отражается и на дорожном движении.
А если к этому добавить еще и абсурдные ситуации, когда человека вынуждают перед обедом в столовой ознакомиться с биографией поросенка, из которого приготовлено его блюдо, разве от этого еда станет вкуснее? Такие нелепые инициативы только сильнее раздражают людей, и без того доведенных до предела.
В итоге и водители, и пешеходы выходят на улицы раздраженными и угрюмыми. Свой вклад в общую напряженность вносят и мигранты, прибывшие в Эстонию в последнее время - по разным причинам. Это подтверждает и мой личный опыт.
Почему поведение на дороге зависит от окружающей среды и психологического состояния, пусть объясняют психологи.
А что касается решений - если ситуацию продолжают обсуждать все те же чиновники в одних и тех же комиссиях, то, честно говоря, надеяться на улучшения не приходится.
Для кого у нас вообще организуют дорожное движение?
Вторая проблема - это организация дорожного движения, в частности работа Транспортного департамента. Этот орган был создан для управления дорожным движением (помимо множества других обязанностей). По сути, он должен обеспечивать максимальный уровень безопасности на дорогах.
Я являюсь участником дорожного движения более пятидесяти лет, и значительную часть этого времени посвятил обучению других. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что со своей главной задачей департамент справляется не слишком успешно. Конечно, обеспечение безопасности на дорогах зависит не только от него, но организация движения - это прямая ответственность ведомства.
За короткое время сменилось несколько генеральных директоров, но это никак не улучшило ситуацию для водителей и пешеходов. Был, например, один человек, Айво Адамсон, и при нем казалось, что ситуация начинает приходить в норму. Но, как сейчас модно говорить, он отправился навстречу новым вызовам. Почему?
Я уверен, что в департаменте есть действительно хорошие специалисты, которые не только хотят, но и способны сделать дорожное движение более удобным и безопасным. Проблема в том, что их не слышат те, кто принимает решения.
Самая серьезная беда - это чрезмерная зарегулированность. Дороги и улицы буквально утыканы разными знаками, дорожными разметками и другими элементами, причем нередко они противоречат друг другу. Пора бы уже понять, что ни один водитель не в состоянии воспринять такой поток информации, а тем более разобраться в этом хаосе. Повсюду абсурдные ограничения скорости, запреты на обгон, нелогичная дорожная разметка и т.д.
Почему водителей считают безмозглыми существами? Ведь подавляющее большинство из них - законопослушные люди, которые дорожат своей жизнью
Ситуация с временной организацией дорожного движения совершенно вышла из-под контроля. Устанавливаются многочисленные знаки, при этом никто даже не задумывается о том, что они означают. Часто временные конструкции остаются на месте неделями, а иногда и месяцами, забытые и никем не убранные.
Что удивительно, даже сотрудники официальных компаний, занимающихся организацией дорожного движения, не знают разницы между временным дорожным знаком и постоянным (согласно ст. 14 Закона о дорожном движении). Таков мой личный опыт общения с людьми, ответственными за регулирование движения.
Хочу пояснить, что желтый дорожный знак сам по себе не означает, что он является временным. Временный статус знака определяется способом его установки. Кроме того, временные ограничения скорости зачастую не снимаются вовремя, как того требуют правила. Не нужно быть гением, чтобы понять: когда водителям приходится разбираться в таком хаосе, они просто перестают обращать внимание на знаки и начинают действовать на свое усмотрение, игнорируя требования дорожной разметки и указателей. Проблема в том, что таким образом мы сами приучаем водителей игнорировать даже те знаки, которые действительно необходимы и обоснованно размещены.
Еще один странный момент: почему на только что отремонтированных дорогах внезапно появляются ограничения скорости и запреты на обгон? До ремонта их ведь не было! Неужели нам всегда нужно всё запрещать, ограничивать и усложнять?
Почему водителей считают безмозглыми существами? Ведь подавляющее большинство из них - законопослушные люди, которые дорожат своей жизнью. Попытки Транспортного департамента переложить ответственность за нежелание водителей соблюдать правила на автошколы несостоятельны. За те несколько месяцев, что человек проходит обучение, автошкола не может и не должна прививать ему элементарные нормы поведения. В автошколе обучают тех, кто туда приходит, работает с теми, кто туда приходит. Каков исходный уровень учеников, таков и результат.
Отдельная тема - организация дорожного движения в Таллинне. Я уже не говорю о «гениальной» идее разместить велодорожку на Палдиском шоссе, но почему, например, до сих пор не удалось настроить «зеленую волну» на Вабадузе-пуйестеэ? Это для меня остается загадкой.
Любое средство организации дорожного движения влияет не только на конкретный участок, где оно установлено, но и на значительно более протяженный отрезок дороги
Я прекрасно понимаю, что финансирование на содержание и ремонт дорог находится на катастрофически низком уровне (возвращаясь к первому вопросу). Именно поэтому особенно важно тщательно обдумывать, куда направлять эти ограниченные средства. Один из самых нелепых примеров - разделительное ограждение на дороге Таллинн-Рапла. Зачем оно там вообще нужно? Говорят, что для повышения безопасности. Почему-то никто даже не пытается подумать наперед о том, что такое сооружение, мешающее нормальному движению, неизбежно приведет к массовым обгонам перед началом участка с этим разделителем.
Недавно в сети появилось видео, где один из водителей пошел на обгон прямо перед этими столбиками. Его поступок, конечно, был крайне безрассудным, и до трагедии не хватило совсем немного. Я часто езжу по этой дороге и регулярно наблюдаю такие же опасные маневры. После установки этого барьера обгон становится невозможен, поэтому водители пытаются обогнать машины заранее, рискуя жизнью. Те, кто приняли решение установить это ограждение, могли бы хотя бы немного задуматься о последствиях.
Любое средство организации дорожного движения влияет не только на конкретный участок, где оно установлено, но и на значительно более протяженный отрезок дороги. Если ехать со стороны Рапла, то этот участок с разделительным барьером - фактически последнее место перед въездом в Таллинн, где еще можно относительно безопасно совершить обгон. После него обгон становится практически невозможным. Тем не менее, на установку этого барьера и сопутствующие работы было потрачено около миллиона евро. Стоило подумать, было ли это вложение действительно необходимым.
Подобных примеров повышения безопасности дорожного движения можно привести немало. Конечно, тут же раздаются возгласы, мол, обгонять необязательно, не гоните и тому подобное.
В Эстонии за пределами населенных пунктов разрешенная максимальная скорость в большинстве случаев составляет 90 км/ч. Однако значительная часть водителей не может или не хочет двигаться с такой скоростью. В то же время те, кто едут с максимально разрешенной скоростью, не обязаны плестись за медленно движущимися автомобилями. В законе действительно есть пункт, запрещающий безосновательно ехать слишком медленно и мешать другим участникам движения (ст. 50 Закона о дорожном движении). Однако на практике этот пункт остается лишь формальностью.
На дороги выходят новые водители
Теоретический экзамен по правилам дорожного движения в Эстонии крайне прост. Фактически учить ничего особенно не нужно. Не сдал с первого раза? Ничего страшного, можно пробовать снова и снова.
Я ежедневно работаю с людьми, получающими категории C, CE и D. И меня поражает тот факт, что их знания теории практически равны нулю. Если два человека из десяти способны опознать хотя бы несколько дорожных знаков - это уже хороший результат. Для большинства разметка на дороге - просто какие-то непонятные линии. Тем не менее у всех этих людей уже есть водительские права категории B!
С практическим экзаменом ситуация тоже далека от идеала. Об этом недавно говорила и руководитель автошколы в Рапла Айре Таммик. Проблема в том, что уровень экзаменаторов сильно разнится: и в плане требований к кандидатам, и в плане их собственной компетенции.
О том, как становятся экзаменаторами, я подробно писал в Postimees 19 мая 2024 года. Проще говоря, результат сдачи экзамена во многом зависит от того, кто его принимает. Нет четких требований к выставлению положительной оценки. А то, что экзаменаторов нередко подталкивают к тому, чтобы ставить положительную оценку людям, которые еще не готовы самостоятельно участвовать в движении, давно не секрет. Конечно, руководство экзаменационного отдела никогда этого не признает, но мы ведь живем не в полной изоляции: о таком все равно становится известно.
Транспортный департамент пытался обновить вопросы теоретического экзамена, но это закончилось полным провалом. Я сомневаюсь, что люди, которые составляли новые вопросы (а это не сотрудники департамента), сами написали такую чушь. Скорее всего, всё было подготовлено внутри структуры - на основе их собственного опыта.
Давно не секрет, что экзаменаторов нередко подталкивают к тому, чтобы ставить положительную оценку людям, которые еще не готовы самостоятельно участвовать в движении
К этому добавляется еще и крайне непрофессиональное освещение дорожных происшествий в СМИ. Журналисты, пишущие о дорожном движении, должны хотя бы немного разбираться в правилах. Слушать и читать тот поток абсурда, который сопровождает освещение ДТП, просто невозможно. По статистике, больше всего выросло число аварий с участием людей, передвигающихся на самокатах, велосипедах и другом легком транспорте. Однако кто был виновником этих происшествий, обычно не уточняется. Во всех новостях прослеживается одна и та же тенденция: виноват водитель автомобиля! Даже если самокатчик был пьяным и на высокой скорости вылетел на пешеходный переход прямо перед машиной - все равно виноват именно водитель.
Согласно статистике, в ДТП с участием нетрезвых водителей получили травмы 121 человек, а 18 погибли. Это трагично. Но возникает вопрос: действительно ли виновниками всех этих аварий были именно пьяные водители? К сожалению, статистика этого не уточняет. Я ни в коем случае не оправдываю тех, кто садится за руль в состоянии опьянения. Одно можно сказать наверняка: виновником ДТП не всегда является нетрезвый водитель.
Статистика - это серьезная наука. Если представленные данные действительно отражают реальность, то логично сначала заняться устранением самых серьезных проблем. На данный момент это, вероятно, необходимость взять под контроль поведение водителей легкого транспорта.
Добавим к общей картине еще и тот факт, что у нас практически отсутствует надзор за дорожным движением. Автоматические камеры контроля скорости хоть и приносят деньги в казну, но заменить полноценное патрулирование дорог не могут.
На самом деле, нарушители практически не рискуют быть пойманными. Ситуация с выявлением пьяных водителей и их отстранением от управления автомобилем обстоит еще хуже. Да, рейды с проверкой на алкоголь («Kõik puhuvad») - полезная и необходимая мера. Каждый раз в ходе таких проверок задерживается определенное количество нарушителей. Но попробуйте вспомнить, когда вас в последний раз останавливали для проверки на алкоголь вне рамок этих рейдов? Или когда вас вообще останавливали сотрудники полиции для контроля? К сожалению, реальность такова: большинство нетрезвых водителей спокойно ездят по дорогам, не испытывая ни малейшего страха перед возможным наказанием.
Бюджет Департамента полиции и погранохраны настолько урезан, что на полноценную работу полиции просто не хватает средств. Но это уже вопрос приоритетов наших властей: направлять миллиарды на поддержку друзей-ветроэнергетиков или выделить хотя бы несколько миллионов на обеспечение общественного порядка
Кто, кроме патрульных экипажей, может ежедневно проводить выборочные проверки на алкоголь? Кто, кроме патрулей, способен контролировать поведение так называемых священных коров - пользователей легкого транспорта? Если у нарушителей нет страха перед наказанием, они начинают трактовать правила дорожного движения на свое усмотрение. Тем более, что из-за предельно упрощенного теоретического экзамена многие из них этих правил попросту не знают.
В то же время бюджет Департамента полиции и погранохраны настолько урезан, что на полноценную работу полиции просто не хватает средств. Но это уже вопрос приоритетов наших властей: направлять миллиарды на поддержку друзей-ветроэнергетиков или выделить хотя бы несколько миллионов на обеспечение общественного порядка.
Странным выглядит желание господина Света построить для Транспортного департамента новое здание. Интересно, каким образом этот офис поможет сократить число смертей на дорогах?
В завершение - оценка ситуации высокопоставленного чиновника. «Программа по обеспечению безопасности дорожного движения в нынешнем виде - пустая болтовня, а Эстония значительно отстает от своих национальных целей в этой сфере, - отметил государственный контролер Янaр Хольм в пресс-релизе. - Много лет в Эстонии снижалось количество смертей на дорогах, но в последние годы этот процесс остановился, и страна все дальше отходит от намеченных целей. Хотя на бумаге сформулированы важные задачи, на их реализацию не выделяется достаточно средств и необходимых мер тоже не предпринимается».