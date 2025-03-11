МНЕНИЕ Давайте доверим управление дорожным движением тем, кто действительно в этом разбирается!

Кроме того, стоит кому-то открыто высказать недовольство этим хаосом, как его тут же клеймят путинистом и провокатором. Очевидно, никто не задумывается о том, что общий уровень организации жизни напрямую отражается и на дорожном движении.

А если к этому добавить еще и абсурдные ситуации, когда человека вынуждают перед обедом в столовой ознакомиться с биографией поросенка, из которого приготовлено его блюдо, разве от этого еда станет вкуснее? Такие нелепые инициативы только сильнее раздражают людей, и без того доведенных до предела.

В итоге и водители, и пешеходы выходят на улицы раздраженными и угрюмыми. Свой вклад в общую напряженность вносят и мигранты, прибывшие в Эстонию в последнее время - по разным причинам. Это подтверждает и мой личный опыт.

Почему поведение на дороге зависит от окружающей среды и психологического состояния, пусть объясняют психологи.

А что касается решений - если ситуацию продолжают обсуждать все те же чиновники в одних и тех же комиссиях, то, честно говоря, надеяться на улучшения не приходится.

Для кого у нас вообще организуют дорожное движение?

Вторая проблема - это организация дорожного движения, в частности работа Транспортного департамента. Этот орган был создан для управления дорожным движением (помимо множества других обязанностей). По сути, он должен обеспечивать максимальный уровень безопасности на дорогах.