Сотрудничество в правительственной коалиции завершилось. Несмотря на напряженную ситуацию с безопасностью и хаос в мировой политике, премьер-министр Кристен Михал решил, что самым эффективным вариантом будет создание правительственного союза, который обладает минимальным большинством в Рийгикогу, пишет председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Прийт Ломп.
Прийт Ломп: премьер-министр выбрал рейтинг родной партии, оставив интересы Эстонии на втором плане
Формируется коалиция Партии реформ и «Ээсти 200», у которой, вероятно, не будет большинства в парламенте через два года, к следующим выборам в Рийгикогу, а возможно, и раньше. К сожалению, до тех пор без Партии реформ невозможно создать дееспособное правительство в парламенте, поскольку у белок и вечно протестующего EKRE вместе имеется большинство. Народ сможет дать свою справедливую оценку только на выборах 2027 года.
Сейчас социал-демократов обвиняют в том, что мы якобы блокировали многие критически важные законопроекты. Это неправда. На самом деле премьер-министр обеспокоен падающим рейтингом своей партии, причины которого кроются в проблемах, возникших в сферах ответственности его же министров. В первую очередь речь идет об энергетике, расходах на безопасность, а также экологических и экономических вопросах.
Если министр финансов Юрген Лиги привык в рабочее время высмеивать партнеров и оппонентов в социальных сетях, то не стоит ожидать за это аплодисментов ни от социал-демократов, ни от общества в целом.
Социал-демократы в правительстве играли роль необходимого фильтра, который обеспечивал, чтобы предлагаемые правые решения, не имеющие широкой поддержки в обществе, уже на ранних этапах подвергались критическому анализу и получали необходимые корректировки. Например, мы решительно выступали против планов по сокращению пенсий. В коалиции мы отстаивали принцип, что государство должно существовать не только в пределах столицы.
В последние месяцы мы критиковали инициативы, предполагающие экономию бюджета за счет наиболее уязвимых слоев общества - детей и людей с ограниченными возможностями. В начале февраля мы решительно отказались поддержать предложение министра экономики Эркки Кельдо сэкономить на людях с ограниченной трудоспособностью, из-за чего пострадали бы 23 000 работающих с ограниченными возможностями и их работодатели. С точки зрения предпринимателей, по сути, речь идет о повышении налогов и продолжении налогового фестиваля Партии реформ.
Я почти год участвовал в работе коалиционного совета. Основные разногласия у социал-демократов были с «Ээсти 200» - к сожалению, премьер-министр лишь изредка занимал четкую позицию. Например, это касается Закона о конкуренции, который уже давно был в разумной форме отправлен правительством в Рийгикогу, но в последние недели партия премьера поддалась давлению политиков из «Ээсти 200». Закон, изначально предназначенный для защиты людей от высоких цен и упрощения расследования преступлений в сфере конкуренции, теперь получит прямо противоположное направление.
Еще одной спорной темой стало увеличение квоты на иностранную рабочую силу, чего требовали наши партнеры, но что мы действительно не поддержали. На то есть множество причин. Прежде всего, в прошлом году квота не была выполнена полностью, поскольку значительная часть иностранной рабочей силы приезжает в Эстонию по разным исключениям и не подпадает под квоту. В то же время уровень безработицы в стране является самым высоким за последние годы, и в первую очередь задача эстонского государства - заботиться о благосостоянии и обеспечении своих граждан.
Важно также понимать, что квота на иностранную рабочую силу подразумевает приезд не только работников, но и их семей. Увеличение квоты ежегодно будет добавлять в Эстонию около 10 000 новых человек, что сопоставимо с ежегодным уровнем рождаемости. Действительно ли мы хотим, чтобы за десять лет в страну прибыло еще 100 000 человек, говорящих на другом языке и зачастую принадлежащих к совершенно иной культуре? В краткосрочной перспективе это может принести положительный эффект для экономики, но спустя несколько лет наша социальная система, образовательная политика, интеграционные возможности и местные сообщества не смогут с этим справиться.
В развалившейся коалиции серьезные разногласия возникли и в вопросах охраны природы и лесной политики. В коалиционном соглашении были зафиксированы разумные инициативы, касающиеся объемов вырубки леса: нельзя вырубать больше, чем прибавляется в хозяйственных лесах. Вместо этого партия премьера постоянно пыталась навязать нам объемы вырубки, которые учитывали бы также прирост древесного запаса в природоохранных зонах и ограничительных поясах. В результате Эстония вскоре окажется в ситуации, когда отечественные предприятия не смогут получить древесное сырье, которое можно было бы переработать с максимальной добавленной стоимостью внутри страны.
Авантюра Кристена Михала приведет к тому, что в Эстонии появится крайне правое правительство, имеющее поддержку всего 15 процентов общества. Задача социал-демократов - противостоять шагам правительства, которые увеличивают неравенство и ухудшают уровень жизни и уверенность наших граждан в будущем.