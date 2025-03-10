Прийт Ломп: премьер-министр выбрал рейтинг родной партии, оставив интересы Эстонии на втором плане

Формируется коалиция Партии реформ и «Ээсти 200», у которой, вероятно, не будет большинства в парламенте через два года, к следующим выборам в Рийгикогу, а возможно, и раньше. К сожалению, до тех пор без Партии реформ невозможно создать дееспособное правительство в парламенте, поскольку у белок и вечно протестующего EKRE вместе имеется большинство. Народ сможет дать свою справедливую оценку только на выборах 2027 года.

Сейчас социал-демократов обвиняют в том, что мы якобы блокировали многие критически важные законопроекты. Это неправда. На самом деле премьер-министр обеспокоен падающим рейтингом своей партии, причины которого кроются в проблемах, возникших в сферах ответственности его же министров. В первую очередь речь идет об энергетике, расходах на безопасность, а также экологических и экономических вопросах.

Если министр финансов Юрген Лиги привык в рабочее время высмеивать партнеров и оппонентов в социальных сетях, то не стоит ожидать за это аплодисментов ни от социал-демократов, ни от общества в целом.

Социал-демократы в правительстве играли роль необходимого фильтра, который обеспечивал, чтобы предлагаемые правые решения, не имеющие широкой поддержки в обществе, уже на ранних этапах подвергались критическому анализу и получали необходимые корректировки. Например, мы решительно выступали против планов по сокращению пенсий. В коалиции мы отстаивали принцип, что государство должно существовать не только в пределах столицы.