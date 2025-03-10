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Михал: «Отечество» ждут на переговоры

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis

Премьер-министр Кристен Михал заявил в интервью Postimees, что в новом правительстве партию «Отечество».

На вопрос о том, почему же все-таки Партии реформ и «Ээсти 200» не удалось сработаться с соцдемами, Михал ответил: «Мы никогда не скрывали того, что соцдемы - левые, а мы - правые». По его словам, в коалиции были ожидания, что основные принципы - безопасность и экономика - являются приоритетом. «Но случилось так, что когда мы стали принимать важные для экономики решения, они застопорились», - сказал премьер-минстр.

По его словам, партнеров разделило то, что соцдемы держались в стороне от остальных.

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