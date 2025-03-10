После своего исключения из правительства председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс резко высказался в адрес премьер-министра Кристена Михала и государственного секретаря Кейта Каземетса.
ВИДЕО ⟩ «Слишком долго проводилась левая политика»: Ляэнеметс о причинах исключения социал-демократов из правительства
Ляэнеметс провел в доме Стэнбока доме совсем немного времени и за полчаса до официальной пресс-конференции неожиданно вышел из здания, чтобы дать свой комментарий журналистам.
По его словам, встреча с Михалом и Цахкна заняла не больше 4-5 минут. «Мы вежливо пожали друг другу руки и разошлись. Премьер-министр сказал, что на этот раз дело не в людях - у нас хорошие отношения, но проблема в том, что слишком долго проводилась левая политика», - передал Ляэнеметс слова Михала.
Он также выразил обеспокоенность отменой налога на безопасность. «Я не знаю, как в будущем будет финансироваться наша безопасность - все ляжет на кредиты», - добавил он.
По словам Ляэнеметса, решение Партии реформ и «Ээсти 200» убрать социал-демократов из коалиции было продиктовано исключительно рейтингами. «Это вызывает беспокойство. Если премьер-министр делает такие шаги из-за рейтинга в 13,6%, то можно ли вообще доверять Кристену Михалу и его решениям? Если даже такие мелочи заставляют его дрожать, то что будет дальше?» - заявил он.
Ляэнеметс также не удержался от саркастического комментария: «Я искренне надеюсь, что рейтинг Партии реформ больше не упадет. Люди, не дайте этому случиться! Вы видели, что произошло, когда он был 13,6%. Если на следующей неделе он упадет до 11%, я не знаю, что они тогда предпримут. Помогите премьеру, он запутался и не знает, какую политику вести, чтобы получить поддержку».
Обсуждая предстоящие конституционные изменения, Ляэнеметс заявил, что они отменены, однако на официальной пресс-конференции Кристен Михал и Маргус Цахкна опровергли это и заявили, что работа продолжается.
Неожиданно Ляэнеметс несколько раз упомянул нового государственного секретаря Кейта Каземетса, подвергнув его жесткой критике. «Будучи канцлером Министерства климата, Кейт Каземетс не блистал - его работа была далека от идеала», - отметил он, ссылаясь на провалы в вопросах налога на автомобили и энергетики.
Теперь, по словам Ляэнеметса, ситуация стала еще сложнее, поскольку Каземетс занял пост государственного секретаря.
«Последние месяцы мы говорили премьеру, что качество работы крайне низкое - законопроекты подаются в последний момент, буквально за день до обсуждения. Надеюсь, "Ээсти 200" сможет это исправить, чтобы в Государственной канцелярии занимались делами страны, а не интересами Партии реформ», - добавил он.
По словам Ляэнеметса, решение исключить социал-демократов из коалиции было принято еще три недели назад, и его приняли только два человека - Кристен Михал и Кейт Каземетс.
«Когда мы на выходных говорили с другими членами правления Партии реформ, они сами признались, что узнают обо всем только в понедельник. Мы спросили, кто принимал решение, с кем можно обсудить ситуацию - но никто не смог назвать никого, кроме Каземетса и Михала», - рассказал он.
На вопрос о том, несет ли эта ситуация угрозу демократии, Ляэнеметс ответил, что не хочет никого в этом обвинять, но выразил обеспокоенность. «Для Эстонии не очень хорошо, когда два друга концентрируют в своих руках такую власть. Государственный секретарь управляет кадровой политикой всего государственного сектора. Если этот пост занимает человек с явными политическими взглядами или сильной партийной привязанностью, со временем мы увидим, как кадровые решения начинают приносить пользу одной конкретной партии», - пояснил он.
По его словам, главная опасность заключается в том, что чиновники начнут понимать, что их карьера зависит от лояльности одной партии.
«Это становится проблемой, когда канцлеры и вице-канцлеры осознают, что их должность зависит от верности определенной политической силе. Это может произойти незаметно, даже если никто не планировал этого изначально», - подытожил Ляэнеметс.