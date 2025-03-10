ВИДЕО «Слишком долго проводилась левая политика»: Ляэнеметс о причинах исключения социал-демократов из правительства

Обсуждая предстоящие конституционные изменения, Ляэнеметс заявил, что они отменены, однако на официальной пресс-конференции Кристен Михал и Маргус Цахкна опровергли это и заявили, что работа продолжается.

Неожиданно Ляэнеметс несколько раз упомянул нового государственного секретаря Кейта Каземетса, подвергнув его жесткой критике. «Будучи канцлером Министерства климата, Кейт Каземетс не блистал - его работа была далека от идеала», - отметил он, ссылаясь на провалы в вопросах налога на автомобили и энергетики.

Теперь, по словам Ляэнеметса, ситуация стала еще сложнее, поскольку Каземетс занял пост государственного секретаря.

«Последние месяцы мы говорили премьеру, что качество работы крайне низкое - законопроекты подаются в последний момент, буквально за день до обсуждения. Надеюсь, "Ээсти 200" сможет это исправить, чтобы в Государственной канцелярии занимались делами страны, а не интересами Партии реформ», - добавил он.

По словам Ляэнеметса, решение исключить социал-демократов из коалиции было принято еще три недели назад, и его приняли только два человека - Кристен Михал и Кейт Каземетс.

«Когда мы на выходных говорили с другими членами правления Партии реформ, они сами признались, что узнают обо всем только в понедельник. Мы спросили, кто принимал решение, с кем можно обсудить ситуацию - но никто не смог назвать никого, кроме Каземетса и Михала», - рассказал он.

На вопрос о том, несет ли эта ситуация угрозу демократии, Ляэнеметс ответил, что не хочет никого в этом обвинять, но выразил обеспокоенность. «Для Эстонии не очень хорошо, когда два друга концентрируют в своих руках такую власть. Государственный секретарь управляет кадровой политикой всего государственного сектора. Если этот пост занимает человек с явными политическими взглядами или сильной партийной привязанностью, со временем мы увидим, как кадровые решения начинают приносить пользу одной конкретной партии», - пояснил он.

По его словам, главная опасность заключается в том, что чиновники начнут понимать, что их карьера зависит от лояльности одной партии.

«Это становится проблемой, когда канцлеры и вице-канцлеры осознают, что их должность зависит от верности определенной политической силе. Это может произойти незаметно, даже если никто не планировал этого изначально», - подытожил Ляэнеметс.