Почему именно сейчас Кристен Михал решил провести такую политическую рокировку? Партия реформ со своими рейтингами (согласно последним данным Norstat, 13,4% - прим. ред.) загнала себя в угол и пытается любой ценой остановить свое свободное падение - падение, которое они сами же и спровоцировали, пишет член Европарламента Юри Ратас («Отечество»).
ЮРИ РАТАС ⟩ Президент должен инициировать переговоры о новых выборах
Но действительно ли решение заключается в коалиции, общий уровень поддержки которой составляет всего 15,6% (Партия реформ - 13,4% + «Ээсти 200» - 2,2%)? Это не ответ на те вызовы, с которыми сталкивается Эстония. Стране необходима комплексная реформа налоговой системы, так как нынешняя налоговая нагрузка становится непосильной для людей и душит предпринимательство. Автомобильный налог - один из наглядных примеров этого. Также новая коалиция могла бы отменить налоговую реформу, введенную во времена Каи Каллас.
Если правящая коалиция за два дня способна развернуть долгосрочные принципы энергетической политики на 180 градусов, это говорит о том, что у Эстонии отсутствует четкое стратегическое направление в этой сфере. Нам нужен ясный план, который учитывает управляемые производственные мощности - без этого невозможно обеспечить ни энергетическую безопасность, ни доступные цены.
Если новая правительственная коалиция хочет принять действительно разумное решение, оно должно заключаться в укреплении обороноспособности Эстонии, используя для этого механизмы займов, предложенные Европейской комиссией.
Европейская комиссия предложила предоставить государствам-членам ЕС кредиты на сумму до 150 миллиардов евро для увеличения оборонных расходов. Кроме того, предусмотрена возможность использовать государственные бюджетные средства без привычных ограничений, чтобы дополнительно направить до 650 миллиардов евро на оборону. В целом планируется выделить на оборону Европы до 800 миллиардов евро. Это был бы мудрый шаг как с финансовой, так и с точки зрения безопасности, который укрепил бы позиции Эстонии и позволил бы инвестировать в ее обороноспособность. В текущей ситуации в области безопасности это не выбор, а необходимость.
Долго ли продержится ли коалиция Партии реформ и «Ээсти 200»? Скорее всего, нет. Низкий уровень поддержки «Ээсти 200» подрывает веру их собственных политиков в свою партию, и она находится на пути к распаду. С таким партнером Партии реформ невозможно принимать важные и нужные для Эстонии решения.
В этой ситуации требуется решение, которое действительно обеспечило бы Рийгикогу сильный мандат. Президент мог бы инициировать круглый стол с участием партий, на котором будет детально обсуждена возможность использования предусмотренных Конституцией механизмов для проведения новых парламентских выборов. Я верю, что это дало бы возможность высшему органу власти избрать лучший и наиболее надежный состав Рийгикогу, через который могла бы родиться правительственная коалиция, способная обеспечить стабильное будущее.