ЮРИ РАТАС Президент должен инициировать переговоры о новых выборах

Но действительно ли решение заключается в коалиции, общий уровень поддержки которой составляет всего 15,6% (Партия реформ - 13,4% + «Ээсти 200» - 2,2%)? Это не ответ на те вызовы, с которыми сталкивается Эстония. Стране необходима комплексная реформа налоговой системы, так как нынешняя налоговая нагрузка становится непосильной для людей и душит предпринимательство. Автомобильный налог - один из наглядных примеров этого. Также новая коалиция могла бы отменить налоговую реформу, введенную во времена Каи Каллас.

Если правящая коалиция за два дня способна развернуть долгосрочные принципы энергетической политики на 180 градусов, это говорит о том, что у Эстонии отсутствует четкое стратегическое направление в этой сфере. Нам нужен ясный план, который учитывает управляемые производственные мощности - без этого невозможно обеспечить ни энергетическую безопасность, ни доступные цены.

Если новая правительственная коалиция хочет принять действительно разумное решение, оно должно заключаться в укреплении обороноспособности Эстонии, используя для этого механизмы займов, предложенные Европейской комиссией.