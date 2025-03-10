Сегодня стало известно, что социал-демократы покидают коалицию, а управление страной продолжат Партия реформ и «Ээсти 200». Премьер-министр Кристен Михал представил смену власти как возможность пересмотреть налоговую политику, обещая отмену ряда налогов. Однако на деле от этих изменений выиграет лишь узкий круг жителей Эстонии.
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Михал пообещал снизить налоговое бремя: какие изменения ждут жителей Эстонии?
Михал объявил, что часть налогов, запланированных правящей коалицией, отменяется. Что же изменится?