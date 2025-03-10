Пн, 10.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Михал пообещал снизить налоговое бремя: какие изменения ждут жителей Эстонии?

Copy
Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня стало известно, что социал-демократы покидают коалицию, а управление страной продолжат Партия реформ и «Ээсти 200». Премьер-министр Кристен Михал представил смену власти как возможность пересмотреть налоговую политику, обещая отмену ряда налогов. Однако на деле от этих изменений выиграет лишь узкий круг жителей Эстонии.

Михал объявил, что часть налогов, запланированных правящей коалицией, отменяется. Что же изменится?

Принято решение отказаться от налога на прибыль предприятий. «Бизнесу нужна возможность для роста», - подчеркнул Михал. Изначально планировалось, что с нового года компании будут дополнительно уплачивать два процента с общей прибыли.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх