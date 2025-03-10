Terminal: государство позволило Olerex работать, несмотря на нарушения

«Olerex действовал с целью выполнить установленные требования и не получил никаких преимуществ от своей деятельности», - подчеркнула Миллер.

В 2024 году Olerex был окончательно признан виновным в выводе на рынок топлива, не соответствующего установленным требованиям.

Адвокат компании Оливер Няэс отметил, что этот судебный процесс подчеркивает необходимость более четких правил и регулирования в области биотопливного законодательства.

В 2023 году Postimees сообщило, что Департамент окружающей среды оштрафовал Olerex на восемь миллионов евро за повторное невыполнение требований по доле биотоплива в топливных смесях.

Во время расследования выяснилось, что вместо топлива, произведенного из возобновляемых источников, в оборот поступало ископаемое топливо.

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу разъяснил: «Все поставщики топлива обязаны обеспечивать, чтобы 7,5% от объема жидкого топлива, поступающего в оборот, производилось устойчивым образом, что снижает выбросы парниковых газов. Для выполнения этих требований у продавцов есть несколько вариантов: можно использовать биогаз, привлекать солнечную или ветровую энергию, либо предлагать потребителям альтернативу дизельному топливу из ископаемой нефти - биодизель второго поколения (HVO)».