Глава Эстонского топливного союза и Terminal Алан Вахт заявил на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, что государство проявило излишнюю мягкость по отношению к Olerex, поскольку не отозвало у компании лицензию на деятельность, несмотря на нарушение обязательств по добавлению биокомпонентов в топливо.
Terminal: государство позволило Olerex работать, несмотря на нарушения
Вахт отметил, что государственные органы не провели тщательного разбирательства по нарушениям Olerex, хотя компания неоднократно обращала на это внимание. «Мы снова и снова обращались в различные государственные учреждения», - заявил Вахт.
По его словам, Департамент окружающей среды не стал рассматривать нарушение Olerex, связанное с добавкой биокомпонентов в жидкое топливо. Сейчас этот случай уже рассматривается в суде в связи с предоставлением ложных данных.
В феврале Окружная прокуратуре по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями передала в суд уголовное дело против AS Olerex и члена ее правления Андреса Линнаса. Их обвиняют в предоставлении ложных данных.
Адвокат Olerex Оливер Няэс заявил, что обвинение необоснованно.
Вахт также обвинил Департамент окружающей среды в том, что тот не приостановил и не отозвал лицензию Olerex.
По его словам, ведомство заявило, что не может отозвать лицензию, сославшись на Налогово-таможенный департамент (MTA). Однако, по словам Вахта, MTA, в свою очередь заявил, что это компетенция Департамента окружающей среды. «Это абсурд», - считает Вахт.
Он подчеркнул, что другие продавцы топлива вынуждены строго соблюдать требования, тогда как Olerex нарушает их без последствий.
Кроме того, по словам Вахта, государственные органы фактически сделали Olerex подарок на сумму более пяти миллионов евро, поскольку компании оказалось дешевле не соблюдать требования, чем выполнять их.
Olerex ранее заявлял, что не согласен с решением Департамента окружающей среды и поэтому оспорил штрафы в суде. Генеральный директор Olerex Пирет Миллер в 2023 году заявила, что компания не получила финансовой выгоды от спорной сделки, а, напротив, понесла значительные дополнительные расходы на приобретение топлива и сертификатов.
«Olerex действовал с целью выполнить установленные требования и не получил никаких преимуществ от своей деятельности», - подчеркнула Миллер.
В 2024 году Olerex был окончательно признан виновным в выводе на рынок топлива, не соответствующего установленным требованиям.
Адвокат компании Оливер Няэс отметил, что этот судебный процесс подчеркивает необходимость более четких правил и регулирования в области биотопливного законодательства.
В 2023 году Postimees сообщило, что Департамент окружающей среды оштрафовал Olerex на восемь миллионов евро за повторное невыполнение требований по доле биотоплива в топливных смесях.
Во время расследования выяснилось, что вместо топлива, произведенного из возобновляемых источников, в оборот поступало ископаемое топливо.
Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу разъяснил: «Все поставщики топлива обязаны обеспечивать, чтобы 7,5% от объема жидкого топлива, поступающего в оборот, производилось устойчивым образом, что снижает выбросы парниковых газов. Для выполнения этих требований у продавцов есть несколько вариантов: можно использовать биогаз, привлекать солнечную или ветровую энергию, либо предлагать потребителям альтернативу дизельному топливу из ископаемой нефти - биодизель второго поколения (HVO)».
Министерство климата: участники рынка знают больше, чем государственные органы
На заседании парламентской комиссии заместитель канцлера по энергетике Министерства климата Яанус Уйга отметил, что топливный рынок очень сложен и его участники обладают большей информацией, чем само министерство.
По его мнению, любое нарушение должно обходиться предприятию дороже, чем соблюдение установленных требований. Олав Аварсалу добавил, что первый процесс против Olerex начался еще в 2021 году, и компания была оштрафована на восемь миллионов евро за несколько нарушений, включая нарушения в области жидкого топлива.
Позже, в ходе судебного разбирательства, Департамент окружающей среды отказался от штрафа за жидкое топливо, поскольку закон не предусматривал возможность наложения такого штрафа на юридическое лицо.
Аварсалу отметил, что в середине 2023 года Olerex изменил свою политику и начал продавать топливо с необходимой добавкой биотоплива. Однако позднее выяснилось, что компания по-прежнему не выполняла все требования, в результате чего ей был назначен новый штраф в размере шести миллионов евро, который Olerex оспорил в суде. Судебные слушания по этому делу начнутся в следующем месяце.
Аварсалу также подтвердил, что в 2024 году Olerex выполняет все требования по биодобавкам и отзыв лицензии в настоящее время нецелесообразен.
«Отозвать лицензию можно было бы, если бы компания полностью отказалась от сотрудничества, но Olerex внес необходимые корректировки», - пояснил он. На заседании комиссии руководитель Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ отметила, что контроль за соблюдением требований к биотопливу сильно раздроблен.
«Этим вопросом занимаются не только Департамент окружающей среды, но также MTA и ряд других государственных учреждений, что затрудняет целостное наблюдение за ситуацией», - заявила она.
По ее словам, Департамент конкуренции предложил Министерству климата внести изменения в законодательство, чтобы упростить надзор и исключить дублирование функций различных органов.
Налогово-таможенный департамент и лицензирование топливного рынка
Заместитель генерального директора MTA Райли Роозимаа пояснила, что их ведомство не занимается надзором за биодобавками, но контролирует качество топлива и коды товаров, чтобы гарантировать корректную уплату налогов.
«Мы проверяем качество топлива и его классификацию, чтобы убедиться в правильности налоговых начислений», - пояснила она. Она также подтвердила, что MTA может приостанавливать лицензии, но только в случае определенных нарушений, и что приостанавливать или отзывать лицензии за несоблюдение требований к биотопливу может только Департамент окружающей среды.
Государственный контролер Эстонии Янар Холм на заседании комиссии заявил, что Министерство климата должно срочно навести порядок в этой сфере. «Это неотложный вопрос», - подчеркнул Холм, добавив, что министерство должно четко определить, какое государственное учреждение за что отвечает в системе надзора за топливным рынком.