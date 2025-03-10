Кылварт о развале правительства: это политтехнологическое шоу

«Правительство развалилось, и теперь уже бывшие партнеры по коалиции делят между собой ответственность за неудачи. Однако важно помнить, что за политику правительства в равной степени несут ответственность все члены коалиции, и никто не может переложить вину за принятые решения, под которыми сам же поставил подпись, на другого», - отметил Кылварт в переданном BNS комментарии.

«Совместно были приняты решения о повышении налогов, введении автоналога, совместными усилиями загнали экономику в глубокую яму, а также разработали крайне невыгодное для жителей Эстонии соглашение по энергетике, которое, благодаря усилиям Центристской партии, на какое-то время удалось приостановить», - продолжил лидер центристов.

По его словам, особого внимания заслуживает попытка социал-демократов любой ценой сохранить за собой теплые места, предлагая Партии реформ компромиссы, основанные на ее же собственных пожеланиях, а под конец, использовав в качестве инструмента шантажа вопрос изменения Конституции. «Тем самым стало окончательно понятно, что для правящих партий изменение Конституции с самого начала было лишь тактическим инструментом для достижения краткосрочных политических целей», - добавил он.

«К сожалению, развал правительства оказался лишь политическим спектаклем, от которого пытаются выиграть как Партия реформ, так и социал-демократы. Однако ждать от этого существенных изменений для людей не приходится», - заключил лидер центристов.