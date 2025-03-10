Латвийские власти вместе с подозревающимся в шпионаже эстонским фотографом задержали также гражданина Украины

VDD сообщила Postimees, что в тот же день в отношении обоих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, касающейся незаконного сбора конфиденциальной информации с целью ее передачи иностранному государству или зарубежной организации, напрямую или через посредника.