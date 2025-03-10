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Латвийские власти вместе с подозревающимся в шпионаже эстонским фотографом задержали также гражданина Украины

Перевод: Сергей Светлов
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В Латвии задержан гражданин Эстонии, подозревающийся в шпионаже.
В Латвии задержан гражданин Эстонии, подозревающийся в шпионаже. Фото: Zane Bitere / LETA / Scanpix

Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) подтвердила, что 24 февраля были задержаны граждане Эстонии и Украины, которых подозревают в сборе информации об объектах критической инфраструктуры Латвии.

VDD сообщила Postimees, что в тот же день в отношении обоих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, касающейся незаконного сбора конфиденциальной информации с целью ее передачи иностранному государству или зарубежной организации, напрямую или через посредника.

«В ходе задержания сотрудники службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры», - отметили в Службе государственной безопасности Латвии.

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