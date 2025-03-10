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Рейнсалу: Партии реформ не нужно привлекать в правительство «Отечество»

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Кристен Михал и Урмас Рейнсалу.
Кристен Михал и Урмас Рейнсалу. Фото: Dmitri Kotjuh

По словам председателя оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, для разрушения политической повестки дня Партии реформ не нужно привлекать в правительство «Отечество», поскольку люди ожидают другой альтернативы в политике.

«Когда премьер-министр заявляет, что готов отменить налог, который он своими руками ввел несколько месяцев назад, это симптом провала нынешней политики. Если они намерены разрушить свою собственную политическую программу, то для этого им не нужно "Отечество" в правительстве», - сказал Рейнсалу в интервью BNS.

«Люди ждут другой альтернативы политике, которую им предлагают уже два года и главные архитекторы которой продолжают свою программу. Расширение Партии реформ не соответствует ожиданиям людей и не отвечает потребностям общества в долгосрочной перспективе», - добавил он.

По мнению Рейнсалу, правительство Михала за восемь месяцев достигло той точки невозврата, к которой правительство его предшественницы Каи Каллас шло больше года.

«Критика, которую я вынужден высказать в адрес правительства Михала, касающаяся его нерешительности, качества руководства и антиэкономической деятельности, затягивания принятия важнейших решений в сфере безопасности, так или иначе была высказана всеми тремя министрами и представителями нынешней правящей коалиции. Следует признать, что деятельность Михала на посту премьер-министра была неудачной. Это его личная проблема как политика, но Эстония потеряла восемь месяцев в очень критический и сложный момент», - сказал Рейнсалу.

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