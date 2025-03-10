В деревне Саракусте, расположенной по дороге из Тарту в Ряпина, в понедельник днем, около 16:15, произошла авария. 57-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения потерял контроль над автомобилем Audi A4 на прямом участке дороги и съехал в кювет.
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ФОТО ⟩ Пьяный водитель потерял управление и съехал в кювет
Несмотря на то, что машина несколько раз перевернулась через крышу, водитель не получил серьезных травм. Тем не менее медики сначала доставили его в больницу для медицинского осмотра.