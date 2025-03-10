Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии: с чем едут стороны

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на прошлой неделе говорил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут обсуждаться основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие с Россией.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, США в ходе переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии планируют выяснить, готов ли Киев пойти на уступки России для прекращения войны.

Американская делегация также будет следить за признаками того, что украинцы серьезно настроены на улучшение отношений с администрацией Дональда Трампа после размолвки в Белом доме, сказал один из собеседников агентства.

«Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромисс"», - сказал Reuters один из американских чиновников.

«Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире, - заявил другой источник. - Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит».

Газета Financial Times в свою очередь пишет, что Украина на переговорах с США может предложить частичное прекращение огня с Россией. Оно, по словам источников издания, будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Украина рассчитывает, что ход переговоров побудит Вашингтон отменить свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений, пишет издание.