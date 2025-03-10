Юнкер: ЕС никогда не обещал России, что НАТО не будет расширяться

Юнкер не верит, что сближение России и США с целью завершения войны в Украине можно воспринимать всерьез, так как дружеские отношения с Путиным не исключают агрессии, сказал он в интервью Euronews.

«У меня тоже были хорошие и дружеские отношения с Путиным, и я был очень удивлен, когда он напал на Украину, - рассказал бывший председатель. - Нам все же необходимо иметь какие-то отношения с Россией, я не говорю, что такие, как раньше, но Россия является частью Европы. Она геополитически находится там, где находится. И там она и останется».