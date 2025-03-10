Первые признаки уже обнадеживают. На пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») пообещали отказаться от налогообложения дохода физических лиц с первого евро (что, безусловно, поддержит малообеспеченных), отменить план по налогообложению прибыли предприятий и сократить число чиновников на 20 процентов.

Все эти шаги ведут в правильном направлении. История Эстонии последних десятилетий показывает, что вместо налогообложения уже существующих ценностей необходимо стимулировать создание новых. Конечно, в начале 1990-х у людей было мало имущества, и обложить налогами было практически нечего.

Разумеется, после заявлений стоит дождаться первых действий нового правительства. Однако Postimees не согласен с теми наблюдателями, которые считают, что в текущей ситуации с безопасностью ни в коем случае нельзя было менять правительство. Напротив, если судить по недавней риторике социал-демократов, теперь появились более благоприятные условия для стимулирования экономического роста и лишения граждан государства-агрессора России права голоса на местных выборах в Эстонии. Последние инициативы социал-демократов по поддержке экономики сводились в основном к поиску миллиарда евро и его дальнейшему распределению.