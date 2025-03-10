Пн, 10.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

КОЛОНКА POSTIMEES Смена правительства была необходима

Copy
Маргус Цахкна и Кристен Михал на пресс-конференции.
Маргус Цахкна и Кристен Михал на пресс-конференции. Фото: Tairo Lutter
  • Эстонии предстоит принять важные решения
  • Смена правительства была необходима
  • Бюрократическим инициативам пора положить конец

Наверняка многие слышали выражение: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Исходя из этого, исключение социал-демократов из правительства дает Партии реформ и «Ээсти 200» возможность пересмотреть коалиционное соглашение и в некотором смысле начать заново - хотя, конечно, не с нуля. Это позволит сосредоточить внимание на приоритетах, прекратить споры и как можно быстрее принять важные для будущего Эстонии решения.

Первые признаки уже обнадеживают. На пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») пообещали отказаться от налогообложения дохода физических лиц с первого евро (что, безусловно, поддержит малообеспеченных), отменить план по налогообложению прибыли предприятий и сократить число чиновников на 20 процентов.

Все эти шаги ведут в правильном направлении. История Эстонии последних десятилетий показывает, что вместо налогообложения уже существующих ценностей необходимо стимулировать создание новых. Конечно, в начале 1990-х у людей было мало имущества, и обложить налогами было практически нечего.

Разумеется, после заявлений стоит дождаться первых действий нового правительства. Однако Postimees не согласен с теми наблюдателями, которые считают, что в текущей ситуации с безопасностью ни в коем случае нельзя было менять правительство. Напротив, если судить по недавней риторике социал-демократов, теперь появились более благоприятные условия для стимулирования экономического роста и лишения граждан государства-агрессора России права голоса на местных выборах в Эстонии. Последние инициативы социал-демократов по поддержке экономики сводились в основном к поиску миллиарда евро и его дальнейшему распределению.

Будем надеяться, что теперь абсурдные бюрократические инициативы, такие как обязательное указание страны происхождения мяса, отправятся в мусорную корзину. Возможно, мы больше не услышим нелепых предложений, которые злят людей, подрывают доверие к государству и, следовательно, негативно сказываются на готовности его защищать. Вероятно, правительство также откажется от найма высокооплачиваемых региональных экономических «стимуляторов».

Ситуация с безопасностью резко ухудшилась. Это означает, что вместо пустых политических споров Дом Стенбока должен продемонстрировать способность к быстрым решениям. Нам необходимо активно поддерживать связь с европейскими союзниками, а также убедиться, что наши соглашения с США остаются в силе. Следует закупать боеприпасы, строить укрепления - делать все то, о чем много говорилось и что уже частично реализовано, но все еще в недостаточной степени. Разговоры о тонкой настройке и зеленом переходе можно оставить на будущее.

Сейчас появилась возможность для быстрого продвижения вперед. Если в ближайшее время из Дома Стенбока последуют разумные инициативы - а после понедельничной пресс-конференции есть основания этого ожидать -, Postimees призывает парламентские фракции и независимых депутатов поддержать эти предложения и вести содержательные, конструктивные дебаты.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх