Многие автовладельцы вспоминают о смене зимних шин только после первого снега, тогда как переход на летнюю резину проходит обычно в более спокойном темпе. Postimees проанализировал предложения шести сервисов, чтобы определить, где замена шин обойдется дешевле.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ Читайте, где можно дешевле всего поменять шины
Цены на замену шин у легковых автомобилей самые доступные для небольших дисков размером 13-16 дюймов. В этом сегменте наиболее выгодные предложения у Rehvivahetus и Aalux Rehvid, где полная замена четырех шин в зависимости от размера дисков обойдется в 50-56 евро. У таких сервисов, как Rehvitakso, Vianor и Tirestar, цены выше: 57-65 евро за ту же услугу. Разница между самым дешевым и самым дорогим вариантом может достигать 15 евро.