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СРАВНЕНИЕ ЦЕН Читайте, где можно дешевле всего поменять шины

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Летняя резина. Иллюстративное фото.
Летняя резина. Иллюстративное фото. Фото: AIVAR AOTÄHT/SAKALA

Многие автовладельцы вспоминают о смене зимних шин только после первого снега, тогда как переход на летнюю резину проходит обычно в более спокойном темпе. Postimees проанализировал предложения шести сервисов, чтобы определить, где замена шин обойдется дешевле.

Цены на замену шин у легковых автомобилей самые доступные для небольших дисков размером 13-16 дюймов. В этом сегменте наиболее выгодные предложения у Rehvivahetus и Aalux Rehvid, где полная замена четырех шин в зависимости от размера дисков обойдется в 50-56 евро. У таких сервисов, как Rehvitakso, Vianor и Tirestar, цены выше: 57-65 евро за ту же услугу. Разница между самым дешевым и самым дорогим вариантом может достигать 15 евро.

При переходе к более крупным дискам (17-21 дюйм) ценовой разрыв становится еще заметнее. Rehvivahetus остается самым бюджетным вариантом: замена шин для 17-20-дюймовых дисков стоит 60-70 евро, а для 21-дюймовых - около 80 евро. В Rehvitakso те же услуги обойдутся дороже: 70-95 евро за диски 17-20 дюймов и 99 евро за 21-дюймовые диски.

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