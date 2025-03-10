СРАВНЕНИЕ ЦЕН Читайте, где можно дешевле всего поменять шины

Цены на замену шин у легковых автомобилей самые доступные для небольших дисков размером 13-16 дюймов. В этом сегменте наиболее выгодные предложения у Rehvivahetus и Aalux Rehvid, где полная замена четырех шин в зависимости от размера дисков обойдется в 50-56 евро. У таких сервисов, как Rehvitakso, Vianor и Tirestar, цены выше: 57-65 евро за ту же услугу. Разница между самым дешевым и самым дорогим вариантом может достигать 15 евро.