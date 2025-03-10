Руководитель отдела лизинга: многие покупатели автомобилей будут удивлены, узнав, что плату за регистрацию можно вносить частями

По словам руководителя отдела лизинга, сильная тенденция к снижению продаж на автомобильном рынке отразилась и на лизинге, поскольку заявок стало значительно меньше. «По сравнению с прошлым годом объем продаж автомобилей сократился в три раза», - говорит она.

Поскольку в конце прошлого года большое количество людей заключили договоры лизинга, нынешняя ситуация вполне ожидаема. Карьюс видит причину прежде всего в низком уровне чувства уверенности у жителей Эстонии. Люди также боятся, что регистрационная плата за автомобиль окажется слишком высокой. Тем более что при заключении договора лизинга придется внести и первоначальный взнос.

«Многие покупатели автомобилей удивляются, узнав, что лизинговые контракты не требуют от них оплаты всей суммы платы за регистрацию сразу», - сказала Карьюс.

Она пояснила, что, поскольку при лизинге требуется первоначальный взнос, добавление регистрационной платы сделало бы первый шаг очень дорогим. Поэтому плату за регистрацию можно добавить к цене автомобиля и распределить ее на период лизинга, что значительно снижает ежемесячный платеж и не является непосильным для клиента.

Карьюс привела пример среднего городского автомобиля, регистрационная плата за который составляет около 1000 евро. При распределении этой суммы на пять лет ежемесячный лизинговый платеж увеличивается в среднем на 10-15 евро.

«Чем экологичнее автомобиль, тем ниже плата за регистрацию и выгоднее условия лизинга. Чем экологичнее автомобиль, тем лучше для вашего кошелька, как с точки зрения расходов на топливо, так и с точки зрения процентных выплат. Регистрационные сборы наиболее высоки для больших и тяжелых автомобилей с высоким уровнем выбросов CO2. Если вы хотите сократить расходы на регистрационные сборы, то гибриды и электромобили, безусловно, являются хорошим и разумным выбором», - сказала она.

Однако ежегодный автомобильный налог в отличие от платы за регистрацию не может быть распределен на период лизинга - его нужно платить ежегодно, как это делают обычные владельцы автомобиля. «Ежегодный налог также зависит от уровня выбросов CO2 и полной массы автомобиля, поэтому экологически чистый автомобиль поможет снизить расходы и здесь», - добавила Карьюс.