АНАЛИЗ Новое правительство Михала берет курс вправо

Решение премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) исключить социал-демократов из правительства несет четкий посыл: новая коалиция делает поворот вправо. Других вариантов у нее попросту не было - либо влево, либо остаться на месте. Именно в таком ключе эту перестановку представляют как Михал, так и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).