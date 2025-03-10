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АНАЛИЗ Новое правительство Михала берет курс вправо

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Утром премьер-министр Кристен Михал уверенным шагом направлялся в Дом Стенбока для обсуждения правительственного кризиса. Вскоре последовало объявление: социал-демократов исключили из правительства.
Утром премьер-министр Кристен Михал уверенным шагом направлялся в Дом Стенбока для обсуждения правительственного кризиса. Вскоре последовало объявление: социал-демократов исключили из правительства. Фото: Tairo Lutter

Новое правительство Партии реформ и «Ээсти 200» в первую очередь откажется от введения налога на прибыль предприятий, снизит налоговую нагрузку на физических лиц и упростит правила привлечения квалифицированных специалистов в Эстонию.

Решение премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) исключить социал-демократов из правительства несет четкий посыл: новая коалиция делает поворот вправо. Других вариантов у нее попросту не было - либо влево, либо остаться на месте. Именно в таком ключе эту перестановку представляют как Михал, так и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).

На понедельничной пресс-конференции Михал заявил, что «безопасность - абсолютный приоритет», однако большую часть времени посвятил обсуждению налогов, сокращения бюрократии, финансов, экономики и предпринимательства. Все это - признаки движения вправо. Мягких заявлений не было.

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