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В Эстонии снизилась безработица: жителям одного уезда приходится тяжелее всего

Редактор: rus.postimees.ee
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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии снизился до 7,2%, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 9 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 51 072 человека, что почти на 400 меньше, чем неделей ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы опустился с 7,3% до 7,2% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,2%. Общее число безработных в Ида-Вирумаа составляет 7535 человек, среди которых почти половина - жители Нарвы.

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