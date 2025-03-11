В Эстонии снизилась безработица: жителям одного уезда приходится тяжелее всего

По состоянию на 9 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 51 072 человека, что почти на 400 меньше, чем неделей ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы опустился с 7,3% до 7,2% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,2%. Общее число безработных в Ида-Вирумаа составляет 7535 человек, среди которых почти половина - жители Нарвы.