Столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatransport (TLT) оштрафовало своего договорного партнера Ridango за сбои в связанных с функционированием транспорта электронных системах, пишет Rus.ERR.
Cбои в электронных системах столичного транспорта: Таллинн назначил договорному партнеру огромный штраф
Размер штрафа составил 150 000 евро.
Его выписали за продолжающиеся в течение длительного периода сбои в работе электронных табло, показывающих ожидаемое время прибытия автобуса или трамвая на остановку, а также идентификаторов в автобусах и трамваях, которые показывают водителю время прибытия и отправления с остановок и помогающие ему придерживаться графика.
«До сих пор мы получали обещания, что ситуация наладится, но проблемы продолжаются длительное время», - сказал вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, добавив, что неустойка, возможно, мотивирует Ridango быстрее их разрешить.
В Ridango сообщили, что пока не получили требование штрафа и поэтому не могут его комментировать.