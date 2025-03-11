Cбои в электронных системах столичного транспорта: Таллинн назначил договорному партнеру огромный штраф

Его выписали за продолжающиеся в течение длительного периода сбои в работе электронных табло, показывающих ожидаемое время прибытия автобуса или трамвая на остановку, а также идентификаторов в автобусах и трамваях, которые показывают водителю время прибытия и отправления с остановок и помогающие ему придерживаться графика.