Автомобиль сбил юного велосипедиста, ребенку потребовалась госпитализация

Вчера в 7:54 в деревне Таммисте в волости Тори Пярнуского уезда у дома по адресу Лымпси-теэ, 1 столкнулись микрофурнон Citroen Jumper, которым управлял 60-летний водитель, и грузовик Mercedes-Benz Actros, которым управлял 36-летний мужчина. Водитель Citroen после аварии был доставлен в больницу.