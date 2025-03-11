Вчера в Пярнумаа было зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых в больницу были доставлены водитель микрофургона и юный велосипедист.
Автомобиль сбил юного велосипедиста, ребенку потребовалась госпитализация
Вчера в 7:54 в деревне Таммисте в волости Тори Пярнуского уезда у дома по адресу Лымпси-теэ, 1 столкнулись микрофурнон Citroen Jumper, которым управлял 60-летний водитель, и грузовик Mercedes-Benz Actros, которым управлял 36-летний мужчина. Водитель Citroen после аварии был доставлен в больницу.
Вечером в 18:19 у дома по адресу Каэву, 26 в Пярну на нерегулируемом пешеходном переходе машина Fiat Punto, которой управляла 59-летняя автомобилистка, столкнулась с шестилетним мальчиком, ехавшим на велосипеде. Юного велосипедиста доставили в больницу.