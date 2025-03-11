Министр инфраструктуры Владимир Свет еще вчера собрал свои вещи

Как и его советник Иван Лаврентьев, нанятый в министерство на весь срок полномочий министра. Это уже второй раз подряд, когда Лаврентьев вместе со Светом остаются без работы, потому что он был советником Света, когда тот еще был вице-мэром Таллинна как член Центристской партии.