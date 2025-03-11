Министр инфраструктуры Владимир Свет (СДП) вчера собрал вещи в своем кабинете, поскольку сегодня рано утром премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) отправится к президенту Алару Карису с заявлениями об отставке министров-соцдемов. И как только закончится встреча президента республики и премьер-министра, Свет официально станет безработным.
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Министр инфраструктуры Владимир Свет еще вчера собрал свои вещи
Как и его советник Иван Лаврентьев, нанятый в министерство на весь срок полномочий министра. Это уже второй раз подряд, когда Лаврентьев вместе со Светом остаются без работы, потому что он был советником Света, когда тот еще был вице-мэром Таллинна как член Центристской партии.