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Министр инфраструктуры Владимир Свет еще вчера собрал свои вещи

Перевод: Дмитрий Рая
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Министру инфраструктуры Владимиру Свету с переездом помогает его советник Иван Лаврентьев, последний рабочий день которого в министерстве также был вчера.
Министру инфраструктуры Владимиру Свету с переездом помогает его советник Иван Лаврентьев, последний рабочий день которого в министерстве также был вчера. Фото: Mihkel Maripuu

Министр инфраструктуры Владимир Свет (СДП) вчера собрал вещи в своем кабинете, поскольку сегодня рано утром премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) отправится к президенту Алару Карису с заявлениями об отставке министров-соцдемов. И как только закончится встреча президента республики и премьер-министра, Свет официально станет безработным.

Как и его советник Иван Лаврентьев, нанятый в министерство на весь срок полномочий министра. Это уже второй раз подряд, когда Лаврентьев вместе со Светом остаются без работы, потому что он был советником Света, когда тот еще был вице-мэром Таллинна как член Центристской партии. 

«Тогда, конечно, все происходило медленнее. Сначала мэру объявили вотум недоверия, а вице-мэры еще какое-то время оставались на своих должностях. Вотум недоверия им был объявлен спустя какое-то время», - вспоминает Лаврентьев, который также открыт для новых вызовов с завтрашнего дня. Сейчас он помогает министру навести порядок в его кабинете. 

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