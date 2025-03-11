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Вице-президент Лыжного союза: если Ильвес или Айгро окажутся причастны к скандалу, я уйду в отставку

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Рауно Лойт.
Рауно Лойт. Фото: Tairo Lutter

Скандал с норвежскими лыжниками, разразившийся на завершившемся в воскресенье в Тронхейме чемпионате мира по северным лыжным дисциплинам, затронул и Эстонию. В Норвегии тренируются эстонские спортсмены – прыгун с трамплина Артти Айгро и двоеборец Кристьян Ильвес, однако они не имеют к скандалу никакого отношения.

Возникшая ситуация отличается от обычных случаев, связанных с комбинезонами для прыгунов с трамплина, потому что, если раньше спортсменов дисквалифицировали за несоответствие размеров экипировки, что время от времени случается, то норвежцы пошли дальше: он решили модифицировать костюмы, укрепив швы с помощью специальной нити.

Комментируя ситуацию ERR, руководитель отдела двоеборья и прыжков с трамплина Лыжного союза Эстонии Раунo Лойт заявил, что если выяснится причастность какого-либо эстонского спортсмена – речь идет об Айгро и Ильвесе – к этому инциденту, он подаст в отставку.

«На сегодняшний день мне не известно, что они причастны. Я поговорил с обоими спортсменами, и они заверили меня, что не имеют к этому отношения. Если же выяснится обратное, могу с уверенностью сказать: я подам в отставку. Я такого не приемлю. В ближайшем будущем это, безусловно, сильнее отразится на Артти, так как он напрямую связан со сборной Норвегии», – заявил Лойт.

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