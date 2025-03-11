Вице-президент Лыжного союза: если Ильвес или Айгро окажутся причастны к скандалу, я уйду в отставку

Возникшая ситуация отличается от обычных случаев, связанных с комбинезонами для прыгунов с трамплина, потому что, если раньше спортсменов дисквалифицировали за несоответствие размеров экипировки, что время от времени случается, то норвежцы пошли дальше: он решили модифицировать костюмы, укрепив швы с помощью специальной нити.

Комментируя ситуацию ERR, руководитель отдела двоеборья и прыжков с трамплина Лыжного союза Эстонии Раунo Лойт заявил, что если выяснится причастность какого-либо эстонского спортсмена – речь идет об Айгро и Ильвесе – к этому инциденту, он подаст в отставку.

«На сегодняшний день мне не известно, что они причастны. Я поговорил с обоими спортсменами, и они заверили меня, что не имеют к этому отношения. Если же выяснится обратное, могу с уверенностью сказать: я подам в отставку. Я такого не приемлю. В ближайшем будущем это, безусловно, сильнее отразится на Артти, так как он напрямую связан со сборной Норвегии», – заявил Лойт.