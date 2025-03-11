Уничтожаются сельсоветы, закрылся «Сталин-центр», критическая инфраструктура держится на западных ИТ-решениях. Обзор событий в РФ

В Барнауле, не проработав и года, закрылся «Сталин-центр», а его руководителя арестовали по подозрению в мошенничестве. 95% объектов критической инфраструктуры России (от банков до нефтезаводов), несмотря на законодательный запрет, все еще держится на западном программном обеспечении - это к слову о том, как Запад давно мог бы победить Россию без единого патрона и солдата.

Сельсоветов больше не будет

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении Закон о новых правилах организации местного самоуправления. Прежде всего, поправки касаются сельских советов - самого низового уровня организации местной власти в России. Их еще в 2021 году, в первой редакции законопроекта, собирались ликвидировать одним федеральным законом и по всей стране сразу. А их полномочия передать на второй уровень организации местной власти - в муниципальные районы (или округа), которые, таким образом, остались бы единственной муниципальной властью в России. То есть, в деревнях и селах не осталось бы ни избираемых глав, ни местных депутатов, а все вопросы стали бы решать в районных центрах, причем, скорее всего, даже не избираемые, а назначаемые чиновники.