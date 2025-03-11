Госдума приняла в окончательном варианте Закон об организации местного самоуправления, по которому ответственность за уничтожение сельсоветов ляжет на региональные власти - и большинство регионов уже заявило, что обязательно их уничтожит. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Уничтожаются сельсоветы, закрылся «Сталин-центр», критическая инфраструктура держится на западных ИТ-решениях. Обзор событий в РФ
В Барнауле, не проработав и года, закрылся «Сталин-центр», а его руководителя арестовали по подозрению в мошенничестве. 95% объектов критической инфраструктуры России (от банков до нефтезаводов), несмотря на законодательный запрет, все еще держится на западном программном обеспечении - это к слову о том, как Запад давно мог бы победить Россию без единого патрона и солдата.
Сельсоветов больше не будет
Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении Закон о новых правилах организации местного самоуправления. Прежде всего, поправки касаются сельских советов - самого низового уровня организации местной власти в России. Их еще в 2021 году, в первой редакции законопроекта, собирались ликвидировать одним федеральным законом и по всей стране сразу. А их полномочия передать на второй уровень организации местной власти - в муниципальные районы (или округа), которые, таким образом, остались бы единственной муниципальной властью в России. То есть, в деревнях и селах не осталось бы ни избираемых глав, ни местных депутатов, а все вопросы стали бы решать в районных центрах, причем, скорее всего, даже не избираемые, а назначаемые чиновники.
И все вроде бы к этому и шло. Еще в 2020 году в российскую Конституцию были внесены поправки, согласно которым до этого формально независимое местное самоуправление включалось в единую вертикаль «публичной власти». Затем некоторые регионы под шумок стали медленно, но верно объединять и укрупнять сельские советы в муниципальные округа. Так с 2021 года общее количество муниципалитетов сократилось почти на 20 процентов, в основном за счет все тех же сельсоветов.
Однако затем, когда законопроект о всеобщей ликвидации самого близкого к людям уровня власти уже проходил рассмотрение в Госдуме, в дело вмешались губернаторы-тяжеловесы со своим протестом по поводу происходящего. В частности, против массовой ликвидации сельсоветов выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Раис» - это единственное такое название главы российского региона, которым в Татарстане заменили «Президента» последними в России, когда уже давно вышли все законные сроки. Вот что такое Татарстан.
В итоге резкий запрет смягчили и решили отдать решение этого вопроса на уровень самих регионов. Но, как водится, намекнули, что решать они этот вопрос могут как угодно, однако только одно решение на сто процентов отвечает «государственным интересам».
И регионы этот сигнал поняли правильно. Только 17 из 83 субъектов Российской Федерации (не считая шести на оккупированных украинских территориях) уже заявили, что планируют оставить сельские поселения. Еще 25 регионов планируют перейти на смешанную систему и ликвидировать сельское советы лишь частично. А остальные регионы - то есть, большинство - уже решили полностью ликвидировать низовой уровень местной власти.
Российские эксперты уже посчитали, что речь идет о ликвидации 150 тысяч мест муниципальных депутатов, большинство из которых не получали никакой зарплаты, и значительное количество из которых было довольно скептически настроено к власти. Ведь одно дело - стать оппозиционным депутатом Госдумы (вероятность стремиться к нулю), и совсем другое - оппозиционным депутатом местного сельсовета, где далеко не всегда наберется даже нужное количество желающих занять депутатские места.
«Сталин-центр» закрывается на бессрочную реконструкцию
В сибирском городе Барнауле, не проработав и года, со скандалом закрылся не проработавший и полутора лет единственный в стране «Сталин-центр», а его директор, депутат Алтайского края от партии «Коммунисты России» (это такая провластная копия КПРФ) Сергей Матасов отправился в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
«Сталин-центр» открылся в Барнауле в декабре 2023 года как «культурно-образовательный центр». Еще один аналогичный центр, причем в несколько раз крупнее, сейчас строится в Нижнем Новгороде. Однако барнаульский все это время оставался единственным реально действующим. Безо всяких оговорок и завуалированных исторических декораций «Сталин-центр» в Барнауле был образцом махровой коммунистической пропаганды и почти религиозного почитания Иосифа Сталина. В частности, на «Ночь Музеев» в 2024 году здесь даже вызывали дух Сталина. Вроде бы, этот эксперимент закончился неудачей.
6 марта «Сталин-центр» неожиданно закрылся. Формально - на длительную реконструкцию, после которой его планируют превратить в классический музей. Однако сроки окончания этой реконструкции пока неизвестны. Впрочем, все знают, что так в России намекают на закрытие.
За день до этого был задержан директор центра - правоверный алтайский коммунист Сергей Матасов. Его обвиняют в том, что он фиктивно устроил помощниками депутатов своих родственников, и похитил таким образом из бюджета 3,25 миллиона рублей. Сам Матасов, естественно, уже назвал случившееся «происками пятой колонны».
Но надо думать, что дело в другом. Власти в России не очень любят, когда пропагандисты сильно увлекаются даже по поводу одобренных тем и направлений деятельности. Им необходима серость, а не яркие лидеры. Пусть даже эти лидеры и продвигают их несомненного духовного вождя Сталина.
Россия не смогла отказаться от западного ПО
95% объектов критической инфраструктуры России - то есть, банки, телекоммуникационные компании, медицинские учреждения, госорганизации и стратегические промышленные предприятия - до сих пор применяют иностранное программное обеспечение для функционирования и обеспечения безопасности собственной ИТ-инфраструктуры, выяснили аналитики. И это - несмотря на двойной прямой запрет на использование заграничных программ, введенный еще в марте 2022 года указом президента, и с 2025 года - федеральным законом.
Основные поставщики программного обеспечения - конечно же, не китайские, а самые что ни на есть американские и европейские: IBM Netcool, Splunk, Micro Focus Ops Bridge, Microsoft Scom. В каких-то случаях ИТ-инфраструктура компаний целиком функционирует на базе этих решений, в каких-то случаях - частично (то есть, либо один из участков, либо одно из направлений). Как сообщают опрошенные аналитиками ИТ-директора этих российских компаний и организаций, по большинству позиций российских аналогов или просто нет, или они несовершенны.
То есть, российское государство в самой основе своего функционирования прямо сейчас почти полностью зависит от Европы и США. Возможно, это отличный способ борьбы с российской агрессией в Европе без единого европейского патрона и с нулевым участием европейских солдат. И даже странно, почему до сих пор этого не было сделано.
Чем бы это грозило на практике, на прошлой неделе продемонстрировала Городская дума Томска. Там западный поставщик оборудования для голосования просто отказался обслуживать оборудование для голосования из-за западных санкций. И теперь депутаты вынуждены голосовать по старинке - поднятием бумажных карточек. Мелочь, а показательно. А теперь представьте, что было бы, если от обслуживания оборудования отказались поставщики крупнейших российских банков или нефтеперерабатывающих заводов. Там бумажными карточками для голосования было бы уже никак не обойтись.