Вт, 11.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Эстония заняла высокое место в престижном рейтинге

Copy
Вируское болото.
Вируское болото. Фото: Sander Ilvest

Лишь семь стран мира соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воздуха. Одной из этих семи стран является Эстония, пишет Rus.ERR.

По данным швейцарской компании IQAir, которая ведет мониторинг качества воздуха, в список стран, воздух в которых соответствует стандартам ВОЗ, входят Австралия, Новая Зеландия, Багамы, Барбадос, Гренада, Эстония и Исландия.

Самыми загрязненными странами являются Чад и Бангладеш, где уровень загрязнения воздуха в 15 раз превышает норму.

Стандарты ВОЗ предусматривают, что концентрация мелких летучих частиц в воздухе не должна превышать пяти мигрограмм на кубический метр (в 2023 году этому стандарту соответствовали только 17% городов).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх