Эстония заняла высокое место в престижном рейтинге

По данным швейцарской компании IQAir, которая ведет мониторинг качества воздуха, в список стран, воздух в которых соответствует стандартам ВОЗ, входят Австралия, Новая Зеландия, Багамы, Барбадос, Гренада, Эстония и Исландия.

Самыми загрязненными странами являются Чад и Бангладеш, где уровень загрязнения воздуха в 15 раз превышает норму.

Стандарты ВОЗ предусматривают, что концентрация мелких летучих частиц в воздухе не должна превышать пяти мигрограмм на кубический метр (в 2023 году этому стандарту соответствовали только 17% городов).