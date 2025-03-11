Для них война уже закончилась? Российские команды возвращаются на соревнования

Ранее российским спортсменам разрешали выступать на международной арене лишь в некоторых дисциплинах и при соблюдении ряда условий: в нейтральном статусе, без флага и гимна, без какой-либо поддержки войны, а также только в индивидуальном статусе. Отдельные спортсмены из России и другого государства-агрессора – Беларуси – смогли выступить и на Олимпийских играх в Париже.

Теперь исполнительный комитет FIE нарушил действовавшее в течение трех лет правило для участия команд, правда, пока только среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба FIE.

Тем не менее даже командам не разрешено выступать под собственным флагом и гимном – они сохраняют нейтральный статус.

«Командам, состоящим из спортсменов с нейтральным статусом, предоставленным исполнительным комитетом FIE, разрешено участвовать в юниорских турнирах под эгидой FIE, начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в Уси. Эти команды будут соревноваться под флагом FIE», – заявила пресс-служба международной федерации.

FIE стала одной из первых спортивных федераций, которая спустя год после начала войны, в марте 2023 года, разрешила российским фехтовальщикам вернуться на международные соревнования, но только в индивидуальном порядке.

Поскольку FIE требует от организаторов гарантировать участие спортсменов из всех стран-членов организации, включая Россию, многие государства в настоящее время не могут проводить турниры. В их числе и Эстония, которая лишилась этапа Кубка мира по шпаге Tallinna Mõõk.

Упомянутый чемпионат мира среди юниоров пройдет в китайском Уси через месяц.

Такие решения FIE неудивительны, ведь организацией по-прежнему управляет давний президент федерации – российский олигарх Алишер Усманов, поддерживающий Владимира Путина. Исполняющий обязанности президента FIE, грек Эммануил Катсиадакис, действует как его ставленник.