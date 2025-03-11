В первые недели года из правящей коалиции начали поступать многозначительные сигналы: годовщину Эстонской республики отпразднуют красиво и достойно, но потом можно будет заняться перетряхиванием власти. Так все и произошло. Эстония столкнулась с самым праволиберальным правительством в нашей истории, а также с правительством с наименьшим большинством голосов в новейшей истории.