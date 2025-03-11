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АНАЛИЗ Уже пару недель назад у реформистов созрела мысль, что нужно пойти на очень крупный риск (1)

Перевод: Павел Соболев
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Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») и премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ).
Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») и премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ). Фото: Тайро Луттер

В первые недели года из правящей коалиции начали поступать многозначительные сигналы: годовщину Эстонской республики отпразднуют красиво и достойно, но потом можно будет заняться перетряхиванием власти. Так все и произошло. Эстония столкнулась с самым праволиберальным правительством в нашей истории, а также с правительством с наименьшим большинством голосов в новейшей истории.

Правда, трястись все начало уже за несколько дней до годовщины, 20 февраля. Энергетическое соглашение, потребовавшее от трехсторонней коалиции огромного количества сил, нервных клеток и рабочего времени, в правительстве провалилось. Там начали требовать голов друг друга: соцдемы потребовали, хотя и в немного завуалированной форме, ухода министра климата Йоко Алендер (Партия реформ), а «Ээсти 200» обвинила социал-демократов в превращении в оппозицию внутри коалиции.

Как заявили на пресс-конференции в понедельник премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), сами соцдемы в последние недели пытались соблазнить премьер-министра Михала идеей принести в жертву «Ээсти 200».

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