В первые недели года из правящей коалиции начали поступать многозначительные сигналы: годовщину Эстонской республики отпразднуют красиво и достойно, но потом можно будет заняться перетряхиванием власти. Так все и произошло. Эстония столкнулась с самым праволиберальным правительством в нашей истории, а также с правительством с наименьшим большинством голосов в новейшей истории.
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АНАЛИЗ ⟩ Уже пару недель назад у реформистов созрела мысль, что нужно пойти на очень крупный риск (1)
Правда, трястись все начало уже за несколько дней до годовщины, 20 февраля. Энергетическое соглашение, потребовавшее от трехсторонней коалиции огромного количества сил, нервных клеток и рабочего времени, в правительстве провалилось. Там начали требовать голов друг друга: соцдемы потребовали, хотя и в немного завуалированной форме, ухода министра климата Йоко Алендер (Партия реформ), а «Ээсти 200» обвинила социал-демократов в превращении в оппозицию внутри коалиции.