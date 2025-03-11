Премьер-министр Кристен Михал в среду утром отправился к президенту Алару Карису, чтобы начать формирование новой правительственной коалиции Партии реформ и «Ээсти 200».
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Галерея ⟩ Михал отправился к президенту, чтобы попросить его одобрения на формирование нового правительства
Визит к президенту состоялся в связи с тем, что вчера Партия реформ и «Ээсти 200» объявили, что исключают социал-демократов из нынешней правительственной коалиции и создадут новую коалицию, с которой начнут реализовывать свои правые цели.