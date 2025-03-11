Вт, 11.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Галерея Михал отправился к президенту, чтобы попросить его одобрения на формирование нового правительства

Copy

Премьер-министр Кристен Михал в среду утром отправился к президенту Алару Карису, чтобы начать формирование новой правительственной коалиции Партии реформ и «Ээсти 200».

Визит к президенту состоялся в связи с тем, что вчера Партия реформ и «Ээсти 200» объявили, что исключают социал-демократов из нынешней правительственной коалиции и создадут новую коалицию, с которой начнут реализовывать свои правые цели.

Согласно закону, в случае отставки правительства президент в течение 14 дней назначает кандидатуру премьер-министра, которому поручается сформировать новое правительство. Кандидат на пост премьер-министра в течение 14 дней с момента получения задания представит Рийгикогу доклад об основах формирования будущего правительства.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх