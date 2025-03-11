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Пассажиропоток Таллиннского аэропорта резко вырос

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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Shutterstock

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери в феврале этого года составил 216 799 человек, сообщает Rus.ERR.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года он увеличился на 7,9%, выясняется из предварительных статистических данных предприятия.

Пассажиры регулярных линий чаще всего летали в феврале в узловые аэропорты Хельсинки, Франкфурта и Стокгольма.

За первые два месяца пассажиропоток превысил 436 тысяч человек, что в годовом сравнении на 6,3% больше.

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