Пассажиропоток Таллиннского аэропорта резко вырос

По сравнению с тем же месяцем прошлого года он увеличился на 7,9%, выясняется из предварительных статистических данных предприятия.

Пассажиры регулярных линий чаще всего летали в феврале в узловые аэропорты Хельсинки, Франкфурта и Стокгольма.

За первые два месяца пассажиропоток превысил 436 тысяч человек, что в годовом сравнении на 6,3% больше.