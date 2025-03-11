Королева лыж Тереза Йохауг: хватит, теперь я полностью посвящаю себя материнству

Йохауг начала чемпионат в Тронхейме с трех серебряных медалей и надеялась поставить точку в карьере золотой медалью лыжного марафона на 50 км. Однако ей пришлось довольствоваться лишь третьим местом.

«Я приехала за золотой медалью, но была недостаточно хороша, – сказала Йохауг в интервью норвежскому телеканалу NRK. – Я разочарована. В то же время знаю, что сделала все, что могла».

Она подтвердила, что завершает карьеру по окончании этого сезона и не будет участвовать в Олимпийских играх Милан – Кортина будущей зимой.

«На следующем этапе Кубка мира в Хольменколлене попробую взять реванш – и на этом все. Полностью посвящу себя материнству», – заявила спортсменка.

Йохауг завоевала свою первую золотую медаль на зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, где была частью норвежской эстафетной команды 4 × 5 км, одержавшей победу. В период с 2011 по 2021 год она выиграла 14 золотых медалей на чемпионатах мира, а затем в 2022 году на Олимпиаде в Пекине добавила в свою коллекцию еще три олимпийских золота.