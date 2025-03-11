Законопроект, связанный с устранением дискриминации в отношении женщин, получил одобрение комиссии по социальным делам

Председатель комиссии Мадис Тимпсон отметил, что Эстония присоединилась к конвенции в 1991 году, а присоединение к факультативному протоколу позволит частным лицам и организациям дополнительно привлечь внимание к возможным нарушениям заложенных в конвенции прав и улучшить возможности получения эффективной защиты со стороны государства.

«Частные лица и организации в дальнейшем смогут представлять Комитету ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин жалобы касательно нарушения установленных в конвенции прав. Помимо этого, комитет сможет инициировать расследование по своей инициативе и давать государствам-участникам рекомендации по обеспечению указанных в конвенции прав и улучшению ситуации», - сказал председатель и сообщил, что канцлер права неоднократно рекомендовала присоединиться к протоколу.

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что присоединение к факультативному протоколу повысит в государстве уровень бюрократии. «Я понимаю, что много обращений не ожидается, связанные с этим расходы не будут большими и мы с ними справимся, - сказала она. -Я поддерживаю присоединение к этому протоколу и ни в коем случае не приуменьшаю необходимость бороться с домашним насилием, но меня заботит вопрос о том, куда должны обращаться столкнувшиеся с дискриминацией мужчины. Важно, чтобы помощь получили все».