Новые исследования рынка труда: стало известно, на какую зарплату рассчитывает эстонская молодежь

Скачок зарплатных ожиданий молодежи, наблюдавшийся в предыдущие годы, не продолжился. Если в прошлом году зарплатные ожидания молодых людей в возрасте 16-24 лет выросли до 1899 евро, увеличившись за год на целых 18%, или быстрее, чем в любой другой возрастной группе, то сейчас ожидания молодых людей несколько снизились (-4%).

«По сравнению с другими возрастными группами молодые люди были единственными, кто снизил свои ожидания по заработной плате в течение года», - прокомментировала итоги опроса Грете Адлер, менеджер по подбору персонала портала вакансий CVKeskus.ee, и добавила, что, поскольку фактическая зарплата молодых людей за год выросла на 5%, индекс зарплатного давления упал до самого низкого уровня за три года.

Руководитель агентства Palgainfo Кадри Сидер отметила по поводу опроса, что, несмотря на снижение зарплатных ожиданий, молодые люди по-прежнему чувствуют себя уверенно в поиске работы - 58% молодых людей верят, что найдут новую работу, эквивалентную нынешней, через несколько месяцев. «Только 2% молодых людей думали, что не найдут равноценную работу», - добавила Сидер.

В настоящее время фактическая зарплата молодых людей составляет 1426 евро (1364 евро годом ранее), а ожидаемая зарплата при смене места работы - 1823 евро (1899 евро годом ранее). Таким образом, разница между ожиданиями и реальностью составляет 400 евро, что намного меньше, чем в других возрастных группах, где она превышает 600 евро.

Ожидания лиц в возрасте 25-34 лет росли быстрее всего за год, увеличившись за год на 6% или достигнув 2612 евро, что на 616 евро больше фактической зарплаты.

Большинство молодых людей не планируют работать у своего работодателя более четырех лет.

Если пятая часть (20%) всех сотрудников планируют работать у своего работодателя десять и более лет, то только 2% молодых сотрудников планируют работать такой длительный период времени.

Две трети молодых людей планируют работать у своего нынешнего работодателя максимум 4 года, но каждый десятый молодой человек готов остаться у нынешнего работодателя максимум на год.