Госсекретарь США уже почти что механически повторил еще раз, что Украина должна уступить некоторые территории, чтобы достичь мирного соглашения. Американским чиновникам не приходит в голову, что такими действиями они мотивируют Россию продолжать войну и всячески отодвигают мирный процесс, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ У России есть стратегия по отстранению Европы от участия в переговорах об Украине
В многочисленных других заявлениях официальных лиц США по-прежнему наблюдается явное давление на Украину, а не на Россию. Поскольку делегации Украины и США сейчас встретятся в Саудовской Аравии, стоит следить за риторикой и особенно за позицией России после этих встреч.
Источники в адмиистрации США сообщили вчера, что американская делегация также встретится с российскими переговорщиками, однако российские официальные лица отрицают какие-либо планы такой встречи. Это уже второй раз, когда анонсированная США встреча опровергается российскими чиновниками.
Представляется маловероятным, что США смогут каким-либо образом заставить Россию подчиниться их давлению. Не исключено, что вместо этого Россия сможет продолжать влиять на США в том направлении, которое ей удобно.
Трамп повторяет то, что говорил Путин
По данным издания Bloomberg, специальный представитель президента США Виткофф планирует посетить Москву и встретиться с президентом России после сегодняшней встречи в Саудовской Аравии. Президент Трамп, очевидно, оценивает предыдущую встречу Виткоффа с президентом России как солидно проведенную линию работы.
Напомним, что эта встреча состоялась вскоре после инаугурации президента Трампа. В результате встречи был произведен обмен пленными, и у президента Трампа сформировалось мнение, что Россия готова подписать мирное соглашение через США, и президент США повторяет здесь в СМИ оценки, сделанные российским президентом о ситуации на фронте во время встречи с Виткоффом.
Представитель МИДа России резко отреагировала на заявление премьер-министра Дании о том, что Дания может направить миротворческий контингент в Украину при определенных условиях. Россия резко реагирует на все сообщения такого содержания и постоянно повторяет, что против ввода миротворческих сил из Европы в Украину.
Можно предположить, что это не совсем уж красная линия для России. Таким образом россияне просто пытаются отодвинуть Европу от украинского мирного процесса, чтобы действовать на двусторонней основе с США. Россия, видимо, надеется, что США откажутся от участия Европы в мирном процессе ради достижения более быстрого результата.
В СМИ широко распространилась новость о том, что вчера, после более чем полугодового перерыва, Россия запустила самолет воздушного наблюдения А-50 в направлении Украины. (Эти самолеты за это время пролетали и дальше Украины). Приходится согласиться с теми экспертами, которые считают причиной появления этого самолета в зоне боевых действий решения США сократить передачу военной помощи и разведывательной информации Украине.
Россия продолжает свои непрерывные атаки с использованием иранских беспилотников. Более крупные волны вчерашних атак попытались поразить Киев и Одессу. Из Одессы поступили сообщения о пожарах, возникших в результате некоторых попаданий.
Атаки дронов в московском регионе
Спустя долгое время российские источники сегодня утром вновь сообщили об атаке беспилотников в районе Москвы. По словам мэра Москвы, ПВО уничтожило 73 дрона. Пока есть лишь сообщения о пожарах, вызванных обломками дронов в нескольких местах, но информация о реальных масштабах атаки только начинает появляться.
В Минобороны России заявили, что сегодня ночью над Россией было уничтожено 337 ударных беспилотников. Возможно, что это всего лишь акция, организованная в поддержку украинской делегации в Саудовской Аравии, или же мы увидим какую-то более масштабную демонстрацию силы, направленной в сторону России.
Положение на поле боя
На фронтах активность российских частей осталась на уровне, сопоставимом с предыдущими днями. Курское направление остается основным направлением российского наступления.
Ситуацию на Курском направлении вчера прокомментировал главком ВСУ генерал Сырский. По его словам, украинские войска могут контролировать ситуацию, и опасности окружения нет. Если российская пропаганда говорит о проникновении российских войск на территорию Украины, то, по мнению генерала Сырского, речь идет лишь о небольших пехотных или диверсионных группах, которые вскоре будут уничтожены.
Генерал Сырский признает, что у России есть проблемы со снабжением войск. Сообщений о стремительном продвижении российских войск по состоянию на вчерашний день не поступало, но очевидно, что украинские части потеряли позиции на нескольких направлениях. Можно ничуть не сомневаться, что в ближайшие дни российская армия организует новое крупное наступление в этом регионе.
Сегодня ночью украинские силы осуществили очень масштабную атаку беспилотников в тылу российских войск в Курской области, что может повлиять на способность российской армии эскалировать наступление.
На направлении Харкькова позиционные бои продолжаются, но результатов не приносят.
В направлении Купянска и Лимана атаки российской армии вновь активизировались, но большего успеха россияне там не достигли. Вчера произошла новая вспышка безрезультатных атак армии РФ в направлении Северска.
В Бахмутском районе активность российских частей в городе Часов Яр была низкой. В городе Торецк продолжаются ожесточенные бои, но российская армия не может вернуть свои позиции.
Вчера украинская армия распространила в СМИ новость о том, что использует в боях в черте Торецка беспилотник нового типа под названием UAS SETH. Это дроны с электродвигателями, которые, как утверждается, способны нести заряд взрывчатого вещества до 5 кг. Можно предположить, что они в первую очередь затрагивают тыловое обеспечение и другие составляющие дальнего тыла.
На направлении Покровска российская армия пытается увеличить количество атак и вернуть себе инициативу. Украинская армия продолжала контратаковать. Принципиальных изменений в позициях не произошло. Активизировались атаки российской армии и в направлении к юго-западу от Донецка.
На Южном фронте продолжаются удары в направлении Гуляйполе и Орехова. На передовой изменений нет.
Российские подразделения бездействовали вчера в районе островов Днепра. В социальных сетях появились обращения военных, в которых говорится о бессмысленных атаках в районе этих островов, не приносящих никаких результатов, кроме жертв.
Помощь Парижа Кишиневу
Французское издание Le Monde сообщает, что президенты Франции и Молдовы подписали соглашение, согласно которому Франция поддержит борьбу Молдовы с дезинформационными атаками и поможет защитить проведение честных выборов. По мнению президента Франции, Молдова нуждается в поддержке в отражении попыток России дестабилизировать ситуацию в стране.
Эта новость, по-видимому, была вызвана внезапным прекращением программ USAid во многих частях мира, включая Молдову. Франция также явно мотивирована действовать более решительно и тем, что происходит в Румынии, где процесс президентских выборов был серьезно нарушен именно в результате влияния России.