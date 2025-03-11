В многочисленных других заявлениях официальных лиц США по-прежнему наблюдается явное давление на Украину, а не на Россию. Поскольку делегации Украины и США сейчас встретятся в Саудовской Аравии, стоит следить за риторикой и особенно за позицией России после этих встреч.

Источники в адмиистрации США сообщили вчера, что американская делегация также встретится с российскими переговорщиками, однако российские официальные лица отрицают какие-либо планы такой встречи. Это уже второй раз, когда анонсированная США встреча опровергается российскими чиновниками.

Представляется маловероятным, что США смогут каким-либо образом заставить Россию подчиниться их давлению. Не исключено, что вместо этого Россия сможет продолжать влиять на США в том направлении, которое ей удобно.

Трамп повторяет то, что говорил Путин

По данным издания Bloomberg, специальный представитель президента США Виткофф планирует посетить Москву и встретиться с президентом России после сегодняшней встречи в Саудовской Аравии. Президент Трамп, очевидно, оценивает предыдущую встречу Виткоффа с президентом России как солидно проведенную линию работы.

Напомним, что эта встреча состоялась вскоре после инаугурации президента Трампа. В результате встречи был произведен обмен пленными, и у президента Трампа сформировалось мнение, что Россия готова подписать мирное соглашение через США, и президент США повторяет здесь в СМИ оценки, сделанные российским президентом о ситуации на фронте во время встречи с Виткоффом.