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Бедным придется тратить больше, а кошельки богатых станут толще (1)

Перевод: Дмитрий Рая
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НСО на продукты питания в Эстонии - один из самых высоких в Европе.
НСО на продукты питания в Эстонии - один из самых высоких в Европе. Фото: Madis Veltman

После краха правительства предложение соцдемов снизить НСО на продукты питания так и останется несбыточной мечтой.

По расчетам Министерства финансов, ставка НСО на продукты питания в размере 13 процентов сократила бы доходы государственной казны на 220 миллионов евро в год. В феврале, менее месяца назад, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс был уверен, что ему удастся реализовать идею снижения НСО в правительстве.

«Я уже некоторое время вежливо говорю лидерам правящих партий, что соцдемов очень беспокоит НСО на продукты питания, и они вежливо отвечают, что думают их люди. Я думаю, что в конце концов мы придем к решению. Мы бы не предложили этот вариант, если бы не верили, что это осуществимо», - сказал Ляэнеметс.

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