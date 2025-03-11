По расчетам Министерства финансов, ставка НСО на продукты питания в размере 13 процентов сократила бы доходы государственной казны на 220 миллионов евро в год. В феврале, менее месяца назад, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс был уверен, что ему удастся реализовать идею снижения НСО в правительстве.

«Я уже некоторое время вежливо говорю лидерам правящих партий, что соцдемов очень беспокоит НСО на продукты питания, и они вежливо отвечают, что думают их люди. Я думаю, что в конце концов мы придем к решению. Мы бы не предложили этот вариант, если бы не верили, что это осуществимо», - сказал Ляэнеметс.