После краха правительства предложение соцдемов снизить НСО на продукты питания так и останется несбыточной мечтой.
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Бедным придется тратить больше, а кошельки богатых станут толще (1)
По расчетам Министерства финансов, ставка НСО на продукты питания в размере 13 процентов сократила бы доходы государственной казны на 220 миллионов евро в год. В феврале, менее месяца назад, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс был уверен, что ему удастся реализовать идею снижения НСО в правительстве.