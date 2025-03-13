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«Полиция вам ничем не поможет»: журналист два года страдает от ужасной травли

Фото: Kollaaž Rus.Postimees / kuvatõmmis
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Более двух лет журналист Rus.Delfi Ольга Минник регулярно сообщает полиции о булинге со стороны соседа с неоднозначным прошлым. Следователи устанавливали многочисленные «нарушения им порядка». На агрессию со стороны этого же человека много раз жаловались в полицию и другие люди, но возможности повлиять на него правоохранители не видят.

В конце 2022 года из своей благоустроенной квартиры в красивом доме в Пирита съехала молодая семья. Андрей, Алиса и их ребенок покинули свой дом чтобы жить спокойно.

Через стену от них жил некий Станислав Рубанов - одинокий мужчина шестидесяти лет от роду - и этого соседства семья не вынесла. Алиса купила квартиру еще без Андрея.

«И началось… Сначала сосед в стену стучал, потом пьяный пришел угрожал, я тогда впервые в полицию позвонила, - рассказала Алиса. - Я квартиру сдала, квартиросъемщику сосед пробки вырубал».

Психологическое насилие и угрозы – не в счет

Арендатор не вынес и съехал, Алиса вернулась в свою квартиру уже с мужем. «Андрей попытался дать отпор соседу, который совсем с катушек слетел, - вспоминает Алиса. - Я спать не могла! Квартиру я из-за него сдала, потому что просто не могла больше так жить. Было очень страшно».

Прежде, чем сменить место жительства, молодые люди долго и методично сообщали полиции, что Рубанов делает их жизнь невыносимой. Андрей и Алиса писали заявления о том, что сосед угрожает им, вырубает электричество, стучит кулаком в стену, пугает ребенка.

Однажды замок входной двери молодой семьи оказался испорчен. Вызвали мастера из Lukuabi, и он дал заключение, что в замок залит клей. Они просили полицейских принять меры, потому что в своем доме не чувствовали себя в безопасности, их ребенок боялся соседа, а семья ждала второго малыша.

«Я когда первый раз вызвала, то полицейские, конечно, были на моей стороне. Он и в их отношении начал агрессивно себя вести, пьяный. Но они мне сказали, что он же меня не трогал, поэтому заявление нет смысла писать», - рассказала Алиса.

Когда молодые люди поняли, что полиция им не поможет, они уехали. Нам Алиса сказала, что как только Рубанов оставил ее семью в покое, он сразу переключился на Ольгу.

«Я ее очень хорошо понимаю и готова в суд прийти, если надо будет, - сказала Алиса. - Он зло. Страшное, трусливое зло. Действовать исподтишка - это его любимое. Буду рада, если смогут наконец поставить на место этого человека»!

Улица, где живут герои истории.
Улица, где живут герои истории. Фото: Из частного архива

Попытка разобраться самим закончилась плохо

Действительно, незадолго до отъезда Алисы и Андрея Станислав Рубанов стал неотъемлемой частью жизни и другой соседки - Ольги Минник. Ольга рассказала, что бесконечный кошмар для нее начался поздним июльским вечером 2022 года, когда Рубанов впервые дал понять, что Ольга его бесит.

Рядом с домом Ольги находится закрытая парковка. По словам Ольги, когда она вышла из машины и пошла к дому, к забору подошел пожилой мужчина и стал на нее кричать. Сосед, которым оказался именно Рубанов, орал и высказал свое крайне негативное отношение к Ольге.

«Он толкнул меня в грудь и угрожал изнасиловать», - говорит Ольга. От цитат мы тут воздержимся, но Ольга говорит, что слова соседа ее не на шутку напугали. Вмешался муж Ольги и словесная перепалка закончилась тем, что муж применил к Рубанову физическую силу. 

Вызвали полицейский патруль. Рубанов утверждал, что ему выбили зуб. По этому факту возбудили уголовное дело против мужа Ольги. Дело в его отношении было закрыто в порядке опортунитета, так как он предпочел не доводить до суда случайно вспыхнувший соседский конфликт.

Однако, в деле об «избиении» Рубанова остались вопросы, на которые нам не дали ответа ни полиция, ни сам сосед Ольги. Например, о заявленных телесных повреждениях.

Аккуратно «вынутый зуб» следствие не смутил

Сразу после того, как Рубанов получил по лицу, он разговаривал с полицейскими, что зафиксировано на видео. На записи у Рубанова здоровое лицо - без следов побоев, гематом или крови. Ниже прилагаем скриншот с этого же видео.

Станислав Рубанов после конфликта с Ольгой и ее мужем.
Станислав Рубанов после конфликта с Ольгой и ее мужем. Фото: Скриншот с видео

На видеозаписи он показывает патрульным какую-то дырку во рту, откуда якобы муж Ольги выбил зуб. Мы не видим крови, его губы не повреждены, дикция тоже не пострадала. После ударов в зубы кулаком крупного мужчины хоть какие-то следы должны были остаться.

Кроме того, «дыру от выбитого зуба» Рубанов показал справа, а удар правши должен был прийтись в левую сторону лица Рубанова.

Станислав Рубанов демонстирует дыру на месте якобы только что выбитого зуба.
Станислав Рубанов демонстирует дыру на месте якобы только что выбитого зуба. Фото: Скриншот с видео

Эти сомнения мы озвучили в запросе в полицию и нам ответили, что полиция оценивает доказательства в их совокупности.

Комментирует руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер

24.11.2024 О. Миннику были переданы письменные обоснования. В случае несогласия с постановлением у него было право его обжаловать в порядке, установленном § 207 Уголовно-процессуального кодекса. О. Минник этим правом не воспользовался.

В то же время в рамках того же уголовного дела было доказано, что в результате физического конфликта С. Рубанов получил телесные повреждения. Подтверждаем, что наличие травм у С. Рубанова не оценивалось исключительно на основании представленных им фотографий.

Полиция рассматривает собранные по уголовному делу доказательства в совокупности. Мы проанализировали как выписки из медицинской документации, записи с нательных камер патрульных полицейских, которые работали на вызове 26.07.2022, так и фотографии, сделанные патрульными на месте происшествия во время опроса участников. Кроме того, весь ход физического конфликта попал в поле зрения камеры дома.

Мы связались со Станиславом Рубановым, чтобы дать ему возможность рассказать об этом конфликте со своей стороны, но он категорически отказался его комментировать.

Поскольку по заявлению Ольги Минник в отношении Рубанова тоже было возбуждено уголовное дело, его видение ситуации мы узнали из объяснений следователю. Он рассказал, что в тот вечер лишь вежливо поздоровался с соседями и спросил, почему они так себя ведут.

По его словам, Ольга была очень злой, кричала и ругалась. Женщина небольшого роста схватила его, «неоднократно сжимала в области груди» и «сдавила предплечье». В результате ее нападения Рубанов «почувствовал боль». По его словам, он пытался разрешить конфликт мирно, но именно соседка была агрессивной.

Врать следователю – не наказуемо

В сентябре 2022 года, через несколько недель после первого вызова патруля, Рубанов ночью поцарапал двери машины Ольги с двух сторон, нацарапав латинскую букву Z, которая с февраля 2022 года, среди прочего, ассоциируется с российской агрессией. Ольга написала заявление, и следователь Тийт Раммус возбудил дело о правонарушении.

Нацарапанная на машине Ольги латинская Z.
Нацарапанная на машине Ольги латинская Z. Фото: Из частного архива

Вызванный на допрос Рубанов заявил следователю под протокол, что не помнит, чем был занят той ночью, когда машина Ольги была повреждена, но к машине соседей он не подходил.

Следователь изучил запись с видеокамеры, направленной прямо на парковку. На записи с видеокамеры видно, что глубокой ночью Рубанов вышел из дома, пришел на парковку дома напротив, поцарапал машину и вернулся домой.

Тийт Раммус выписал Станиславу Рубанову штраф. Штраф не испугал соседа Ольги, так как через две недели он сделал это снова. Полицейский снова возбудил дело.

На этот раз Рубанов заявил следователю, что в ночь, когда поцарапали машину Ольги, он спал и никуда не выходил. Однако камеры двух соседей Рубанова зафиксировали, что он, натянув на голову капюшон, выходил из дома и повредил соседскую машину. Следователь снова назначил ему штраф.

По словам Ольги, штрафы соседа не остановили: при каждом удобном случае он кричал угрозы, показывал средний палец, демонстративно плевал. 

Капли мелких издевательств стали потоком

Поздним вечером летом 2023 года Ольга с мужем в очередной раз получили «соседский привет» - он запустил в стекло их машины помидор. Он демонстративно плевал в сторону соседки и ругался.

Ошметки помидора, который разбился о стекло машины Ольги.
Ошметки помидора, который разбился о стекло машины Ольги. Фото: Из частного архива

Ольга писала заявление по каждому случаю. Следователь полиции Кристийна Авасте свела разные эпизоды в общую картину. Она изучила записи с видеокамер, фотографии, выслушала обе стороны и сочла, что неоднократные эпизоды нарушения Рубановым общественного порядка очевидны. Рубанову был назначен штраф.

Ольга считает, что весь август и сентябрь Рубанов постоянно демонстративно ездил за машиной Минник. «Заметив из окна, что я собираюсь выезжать, он выбегал из дома, садился в один из своих автомобилей, которыми торгует, и следовал за нами до центра города», - рассказала Ольга.

Она записывала на телефон эти преследования, хотя ей было трудно поверить, что это не совпадения. «Ты чувствуешь себя параноиком, постоянно снимаешь, как он едет за тобой. Ждешь то плевка, то толчка, то тяжелого предмета, летящего в твою сторону. Это чувство незащищенности ужасно изматывает», - говорит Ольга.

Из-за этих преследований у Ольги развилась депрессия и тревожность, она перестала спать, так как Рубанов постоянно повторяет угрозу ее изнасиловать. «В моральном смысле он меня изнасиловал много раз, я его панически боюсь. Это происходит два года на глазах у всех: знают соседи, знает полиция» - рассказывает молодая женщина.

«Он показывал, что катается на лыжах»

Рубанов не унимался и стал звонить Ольге по ночам на мобильный. Однажды ночью Рубанов позвонил и пришел под ее окна. Он положил на ее машину требования страховой компании о возмещении ущерба за поцарапанную машину, повернулся к окну Ольги и, двигая тазом и руками, показал, что собирается с ней сделать. Этот «мирный соседский перформанс» исправно записала камера.

Ольга позвонила бывшему районному полицейскому Пирита Сергею Никифорову и рассказала о звонках и об этом эпизоде. Никифоров сказал, что Ольга «всё это придумала у себя в голове».

Женщина плакала и просила защитить ее, но полицейский сказал: «Поймите, полиция вам в конце концов ничем не поможет». Он посоветовал «не смотреть в сторону соседа» и считает, что Рубанов не показывал, что собирается её изнасиловать, а лишь «показывал, как он катается на лыжах».

Мы спросили в своем запросе у полиции, как они оценивают это объяснение Никифорова про лыжи. Почему человек из соседнего дома мог бы ночью под окнами Ольги Минник «кататься на лыжах»?

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер ответила, что полицейские общались с Ольгой, чтобы выяснить обстоятельства инцидентов и дали ей рекомендации, как действовать в подобных ситуациях.

«Преследование считается таковым, если оно является постоянным и повторяющимся или если речь идёт о крайне интенсивных актах преследования. За короткое время О. Минник получила четыре пропущенных звонка и один жест. Оценив все обстоятельства и показания потерпевшей, полиция не возбудила уголовное дело по статье о преследовании, так как не выявила состава преступления»

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер

Таким образом, ответа про то, зачем Рубанов «катается на лыжах» под окнами соседки, и почему полицейский так странно истолковал поведение этого человека, мы от полиции не получили.

Рубанов «тоже устал» и у него своя правда

В конце концов Ольга обратилась в суд с иском к Рубанову о возмещении ей морального и материального ущерба. Две судебные инстанции установили описанные выше «соседские акции».

Окружной суд согласился с уездным судом в части установленных случаев преследований: нацарапанной на машине латинской буквы Z, звонков Ольге, брошенного в ее машину помидора, плевков и прочего (это решение еще в силу не вступило).

По мнению суда эти действия указывают на желание напугать и унизить Ольгу и ее мужа. Станислав Рубанов нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, а также физическую и ментальную неприкосновенность личности. 

В ноябре прошлого года, после принятия решения Окружным судом, Минник поговорила по телефону со следователем Евгенией Якобсон. Следователь сказала, что полиция делает все, что может в этой ситуации - беседует с Рубановым. 

Возбудить уголовное дело нельзя, так как все  эпизоды его агрессии уже были предметом производств о проступке. Якобсон подчеркнула, что у Ольги с соседом конфликт с «эмоциональным компонентом» и у каждого своя версия.

По словам следователя, у Рубанова к Минник возникла «сильная неприязнь» и он тоже «очень устал» от судебного спора. Ольга возразила, что нет никак доказательств словам Рубанова о ее на него так называемых нападениях. 

Все жалобы Рубанова на нее ограничиваются словами, а он не раз врал под протокол. Ольга напомнила в разговоре со следователем, что у нее есть видеозаписи, поцарапанная дважды машина и решения следователей о проступках, поэтому Окружной суд признал за ней даже право на моральный ущерб.

Следователь Якобсон поинтересовалась камерой, которую Ольга установила. «Она дала мне понять, что это я неправильно поступаю, а не он, хотя у меня есть на камеру разрешение и специальная маркировка. Я снимаю исключительно свою машину».

По словам Ольги, ей не нужна была бы ни камера, ни судебный процесс, на которые она потратила немалые деньги, если бы Рубанов оставил ее в покое. По мере того, как конфликтные эпизоды накапливались, ментальное здоровье Ольги постоянно ухудшалось.

Она обращалась к врачу, которая диагностировала у нее бессонницу, тяжелую депрессию под влиянием постоянного страха из-за преследований. Врач выписала ей лекарства, но предупредила, что без устранения первопричины проблем депрессию устранить невозможно.

Рубанов был фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Прямого отношения к конфликту с Ольгой прошлое Станислава Рубанова не имеет, но мы об этом упоминаем, так как это его бэкграунд. Ольга говорила следователю, что Рубанов хвастался своим криминальным прошлым и связями в полицейском участке.

В ходе нашего расследования мы выяснили, что Станислав Рубанов сменил фамилию после того, как стал фигурантом уголовного дела - раньше его фамилия была Бабич. Станислав Бабич был участником группы, которая промышляла мошенничеством.

Из решения суда по уголовному делу о деятельности преступной группировки во главе с Николаем Тенюгиным следует, что Бабич, он же Рубанов, участвовал в обмане людей, оказавшихся в тяжёлой финансовой ситуации.

В решении суда от 15.12.2020 г. Сказано, что вина Станислава Рубанова по эпизоду с его участием была доказана. Он совершил преступление второй степени, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до пяти лет по обвинению в участии в мошенничестве, совершенном группой лиц.

Прокурор предложил закрыть дело в порядке статьи 202 Уголовно-процессуального кодекса в силу незначительности вины. Он сослался на то, что преступление было совершено в 2015 году и с тех пор Рубанов не совершал преступлений.

Закон позволяет обязать обвиняемого возместить причиненный ущерб и закрыть производство, что и было сделано. Рубанов не возмещал ущерб, так как потерпевший уже умер, а уголовное дело в его отношении было закрыто.

Рубанов: они пытаются меня засудить!

До публикации мы связались со Станиславом Рубановым, чтобы узнать видение этой истории с его стороны. «Зачем писать мою историю?», - сходу спросил Рубанов. Он поинтересовался, кто был инициатором этого материала и сказал, что не будет комментировать и должен посоветоваться со своим адвокатом.

«Сейчас эти материалы в суде, изначально они были в полиции. За три года они нервы мне потрепали, поэтому я вот так», - сказал Рубанов. Мы попросили все-таки рассказать, как именно соседи ему нервы потрепали.

«Не-не-не! Я должен с адвокатом поговорить, чтоб мне это мне боком не вышло…Они журналисты, они меня пытаются засудить… Если вы будете там указывать мою фамилию и имя…», - ответил нам Рубанов.

Он сказал также, что будет вынужден позвонить тому инспектору, который вел эти дела и сообщить ему, что его «пытаются продавить». Не ответив на вопросы по сути конфликта, Рубанов прекратил разговор.

Судя по советам полицейских, которые они давали Ольге, на защиту полиции от бытовой агрессии, какую мы увидели в этой истории, женщина в нашей стране рассчитывать не может. «Когда убьют, тогда и приходите», - так эту ситуацию описала Алиса, уже бывшая соседка Рубанова.

Комментарий полиции

Полиция с 2022 года неоднократно оказывала помощь сторонам конфликта и давала советы о том, как мирно разрешить возникшие разногласия. Мы также инициировали разбирательства и многократно разъясняли сторонам, что связано с этими разбирательствами.

Отношения между взрослыми людьми, особенно если они были сложными в течение длительного времени, трудно разрешить. Чем раньше стороны начинают искать решения своих проблем, тем быстрее можно найти удовлетворительное для всех решение».

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