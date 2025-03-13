«Полиция вам ничем не поможет»: журналист два года страдает от ужасной травли

Вызвали полицейский патруль. Рубанов утверждал, что ему выбили зуб. По этому факту возбудили уголовное дело против мужа Ольги. Дело в его отношении было закрыто в порядке опортунитета, так как он предпочел не доводить до суда случайно вспыхнувший соседский конфликт.

Однако, в деле об «избиении» Рубанова остались вопросы, на которые нам не дали ответа ни полиция, ни сам сосед Ольги. Например, о заявленных телесных повреждениях.

Аккуратно «вынутый зуб» следствие не смутил

Сразу после того, как Рубанов получил по лицу, он разговаривал с полицейскими, что зафиксировано на видео. На записи у Рубанова здоровое лицо - без следов побоев, гематом или крови. Ниже прилагаем скриншот с этого же видео.

На видеозаписи он показывает патрульным какую-то дырку во рту, откуда якобы муж Ольги выбил зуб. Мы не видим крови, его губы не повреждены, дикция тоже не пострадала. После ударов в зубы кулаком крупного мужчины хоть какие-то следы должны были остаться.

Кроме того, «дыру от выбитого зуба» Рубанов показал справа, а удар правши должен был прийтись в левую сторону лица Рубанова.

Эти сомнения мы озвучили в запросе в полицию и нам ответили, что полиция оценивает доказательства в их совокупности.

Комментирует руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер

24.11.2024 О. Миннику были переданы письменные обоснования. В случае несогласия с постановлением у него было право его обжаловать в порядке, установленном § 207 Уголовно-процессуального кодекса. О. Минник этим правом не воспользовался.

В то же время в рамках того же уголовного дела было доказано, что в результате физического конфликта С. Рубанов получил телесные повреждения. Подтверждаем, что наличие травм у С. Рубанова не оценивалось исключительно на основании представленных им фотографий.

Полиция рассматривает собранные по уголовному делу доказательства в совокупности. Мы проанализировали как выписки из медицинской документации, записи с нательных камер патрульных полицейских, которые работали на вызове 26.07.2022, так и фотографии, сделанные патрульными на месте происшествия во время опроса участников. Кроме того, весь ход физического конфликта попал в поле зрения камеры дома.