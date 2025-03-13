«Полиция вам ничем не поможет»: журналист два года страдает от ужасной травли

Более двух лет журналист Rus.Delfi Ольга Минник регулярно сообщает полиции о булинге со стороны соседа с неоднозначным прошлым. Следователи устанавливали многочисленные «нарушения им порядка». На агрессию со стороны этого же человека много раз жаловались в полицию и другие люди, но возможности повлиять на него правоохранители не видят.
В конце 2022 года из своей благоустроенной квартиры в красивом доме в Пирита съехала молодая семья. Андрей, Алиса и их ребенок покинули свой дом чтобы жить спокойно.
Через стену от них жил некий Станислав Рубанов - одинокий мужчина шестидесяти лет от роду - и этого соседства семья не вынесла. Алиса купила квартиру еще без Андрея.
«И началось… Сначала сосед в стену стучал, потом пьяный пришел угрожал, я тогда впервые в полицию позвонила, - рассказала Алиса. - Я квартиру сдала, квартиросъемщику сосед пробки вырубал».
Психологическое насилие и угрозы – не в счет
Арендатор не вынес и съехал, Алиса вернулась в свою квартиру уже с мужем. «Андрей попытался дать отпор соседу, который совсем с катушек слетел, - вспоминает Алиса. - Я спать не могла! Квартиру я из-за него сдала, потому что просто не могла больше так жить. Было очень страшно».
Прежде, чем сменить место жительства, молодые люди долго и методично сообщали полиции, что Рубанов делает их жизнь невыносимой. Андрей и Алиса писали заявления о том, что сосед угрожает им, вырубает электричество, стучит кулаком в стену, пугает ребенка.
Однажды замок входной двери молодой семьи оказался испорчен. Вызвали мастера из Lukuabi, и он дал заключение, что в замок залит клей. Они просили полицейских принять меры, потому что в своем доме не чувствовали себя в безопасности, их ребенок боялся соседа, а семья ждала второго малыша.