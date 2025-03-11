СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража кошелька из раздевалки спортзала, утечка газа на заправке, загоревшийся грузовик

4 марта проживающая в Нарве женщина получила звонок от человека, который представился сотрудником Elektrilevi и сообщил, что в ее доме необходимо заменить электросчетчик. Для этого у нее запросили личный код. После передачи данных женщине поступил следующий звонок, якобы от представителя Swedbank, который убедил ее установить на компьютер приложение RustDesk. Через него мошенники получили доступ к ее банковским счетам. На имя женщины был открыт новый банковский счет за границей, куда сразу перевели деньги, а также оформили кредиты. Затем женщину уговорили снять наличные со своего счета и отправить их вместе с банковской картой через почтовый автомат неизвестному лицу. После отправки она обнаружила, что с ее карты дополнительно сняли деньги. В общей сложности ей был причинен ущерб в размере 20 050 евро.