Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже кошелька из раздевалки спортзала, а также о размахивании ножом возле автобусной остановки. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся грузовике и утечке газа на заправке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража кошелька из раздевалки спортзала, утечка газа на заправке, загоревшийся грузовик
Насилие
7 марта полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где 32-летний мужчина угрожал прохожим ножом. Его задержали по подозрению в преступлении. В результате происшествия никто не пострадал.
8 марта в одном из жилых домов в районе Хааберсти произошел конфликт между супругами, в ходе которого 45-летний мужчина избил свою жену. Полицейские доставили его в центр временного содержания.
8 марта в квартире, расположенной в районе Мустаамяэ, 43-летний мужчина неоднократно избивал свою бывшую сожительницу. Полиция задержала его.
Также 8 марта в Мустамяэ 56-летний мужчина напал на свою взрослую дочь, а в жилом доме поселка Кейла-Йоа 38-летняя женщина избила 41-летнюю.
9 марта в Ласнамяэ 47-летний мужчина ударил ножом двух других перед многоквартирным домом, а в одном из жилых домов в Мустамяэ 53-летний мужчина избил свою сожительницу. Полиция задержала нападавших.
Также 9 марта в Кесклинне неизвестный мужчина избил 32-летнюю женщину, а в Ласнамяэ 44-летняя женщина нанесла своему мужу легкое ножевое ранение.
9 марта в деревне Ойдерма волости Ляэнеранна 64-летняя женщина во время совместного употребления алкоголя избила 55-летнего мужчину. Скорая помощь осмотрела пострадавшего на месте и оказала первую медицинскую помощь. Полиция доставила нападавшую в центр временного содержания.
9 марта в Нарва-Йыэсуу 30-летний мужчина размахивал ножом возле автобусной остановки, из-за чего люди, ожидавшие автобус, испугались и разбежались. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
7 марта поступило сообщение о краже кошелька, оставленного в шкафчике раздевалки MyFitness в Кристийне. В кошельке находились наличные, документы и банковские карты. Ущерб составил около 1300 евро.
Также 7 марта поступило сообщение, что на улице Паазику в Ласнамяэ было разбито водительское окно автомобиля BMW, после чего были похищены руль и приборная панель. Ущерб составил около 2000 евро.
В тот же день в полицию поступило сообщение о краже женского велосипеда Scott из запертого коридора многоквартирного дома в Ярвекюла. Ущерб составил около 700 евро.
7 марта было заявлено о краже в деревне Ребала, где из принадлежащего предприятию харвестера были похищены комплекты инструментов и 350 литров топлива. Общий ущерб составил примерно 2525 евро.
Мошенничество
25-летнему жителю Ласнамяэ позвонили от имени Swedbank, после чего он несколько раз подтвердил свои PIN-коды Smart-ID. Позже он обнаружил, что на его имя оформлен кредитный договор и с банковского счета сняты деньги. Сумма ущерба составила 1790 евро.
48-летней жительнице Ласнамяэ позвонили якобы из Omniva и банка Coop, после чего она несколько раз ввела свои PIN-коды Smart-ID. Позже она выяснила, что на ее имя оформлены различные кредитные договоры. Сумма ущерба составила 4300 евро.
1 марта в центре Таллинна с утерянной банковской картой были совершены различные платежи, что привело к ущербу более чем на 4000 евро.
В полицию обратился 21-летний мужчина, на банковский счет которого поступила зарплата, но спустя некоторое время без его ведома и согласия деньги были переведены на чужой счет. Ущерб составил 1000 евро.
4 марта проживающая в Нарве женщина получила звонок от человека, который представился сотрудником Elektrilevi и сообщил, что в ее доме необходимо заменить электросчетчик. Для этого у нее запросили личный код. После передачи данных женщине поступил следующий звонок, якобы от представителя Swedbank, который убедил ее установить на компьютер приложение RustDesk. Через него мошенники получили доступ к ее банковским счетам. На имя женщины был открыт новый банковский счет за границей, куда сразу перевели деньги, а также оформили кредиты. Затем женщину уговорили снять наличные со своего счета и отправить их вместе с банковской картой через почтовый автомат неизвестному лицу. После отправки она обнаружила, что с ее карты дополнительно сняли деньги. В общей сложности ей был причинен ущерб в размере 20 050 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шестерых граждан России, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Узбекистана.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
7 марта было проведено разбирательство в отношении гражданина Республики Молдова, родившегося в 1992 году, который незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 585 дней. Ему было выдано предписание о выезде и назначен штраф в размере 1200 евро.
8 марта было проведено разбирательство в отношении гражданина Республики Узбекистан, родившегося в 1973 году, который незаконно пребывал в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть страну и наложен запрет на въезд сроком на три месяца.
Пожары
7 марта в 09:54 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем легковом автомобиле на Палдиском шоссе в районе Хааберсти. Прибывшие на место спасатели Лиллекюла увидели, что из багажника газового автомобиля вырываются языки пламени. В машине никого не было. Возгорание было ликвидировано к 10:14.
7 марта в 11:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну в деревне Керну волости Сауэ дымится шина прицепа грузовика, которую водитель пытался потушить порошковым огнетушителем. На место прибыли спасатели Кохила, Ристи и Мярьямаа, а также спасатели-добровольцы Варбола. Полиция также выехала на место и временно перекрыла движение в сторону Таллинна на время тушения. Спасатели обнаружили, что пламя распространилось на прицеп, перевозивший тяжелую технику. К счастью, пожар удалось быстро взять под контроль. Огонь был локализован к 11:52 и окончательно потушен к 12:05. После очистки дороги окончательное открытие движения осталось под контролем полиции. Бригада скорой помощи осмотрела водителя грузовика на месте, так как он во время тушения вдыхал порошковое вещество.
7 марта в 15:08 поступило сообщение, что в деревне Эраствере волости Канепи загорелась баня. Внутри людей не было. К моменту прибытия спасателей крыша старой бани была охвачена пламенем. Пожар был ликвидирован к 16:12. В тушении участвовали профессиональные спасатели Отепя и Выру, а также спасатели-добровольцы Саверны.
8 марта в 04:47 в Центр тревоги сообщили, что на Таллиннской окружной дороге в деревне Венекюла волости Раэ полыхает кабина грузовика. Сообщение поступило от проезжавшего мимо водителя. На место выехали спасатели Ласнамяэ Юри. Возле грузовика никого не было. Кабина была потушена к 05:36.
8 марта в 18:33 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре небольшой бани размером 2×4 метра на Сууреару-теэ в деревне Туула волости Сауэ. Люди находились вне помещения и пытались самостоятельно потушить огонь. Прибывшие спасатели Кейла обнаружили, что горит потолок бани. Были вскрыты конструкции стен и перекрытий, после чего оставшиеся очаги огня были залиты водой. Пожар был ликвидирован к 18:53.
9 марта в 17:49 поступило сообщение о горящем автомобиле на окраине леса в деревне Аксте волости Пыльва. Пожар возник во время движения, и водитель безуспешно пытался потушить его порошковым огнетушителем. Первые прибывшие на место полицейские также пытались справиться с огнем, но безуспешно. К моменту прибытия спасателей Пыльва автомобиль был полностью охвачен пламенем. Огонь был потушен, затем спасатели очистили дорогу. Водитель был доставлен в больницу для медицинского осмотра.
9 марта в 19:38 в Центр тревоги сообщили, что на улице Айа в поселке Румму волости Ляэне-Харью горит поле. Очевидец ранее слышал запуск фейерверков, после чего увидел языки пламени. На место прибыли спасатели Кейла и Палдиски. На месте было видно, что огонь движется в сторону лесополосы, но удаляется от жилых домов. К счастью, пожарные быстро ограничили распространение огня, и к 20:03 пожар был потушен. Выгорело около ста квадратных метров сухой травы.
ДТП
7 марта в 09:08 спасатели получили вызов на место ДТП в деревне Колга волости Ныо. Они помогли людям выбраться из машины. Одному из пострадавших надели шейный фиксатор и при помощи специальной носилочной рамы извлекли его из автомобиля, который лежал на боку в кювете. Один пострадавший был доставлен в больницу.
7 марта в 15:52 на улице Раатузе в Тарту произошло ДТП. Люди не пострадали. Спасатели отключили аккумулятор одного из автомобилей, очистили проезжую часть и засыпали абсорбентом разлившееся на дорогу масло.
Прочее
7 марта в 13:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что на водохранилище Саэсааре в деревне Кийдъярве волости Пыльва человек провалился под лед. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
7 марта в 20:51 спасатели получили вызов на Петербури-теэ в Ласнамяэ, где персонал автозаправочной станции почувствовал запах газа. Спасатели обнаружили утечку в пистолете компримированного природного газа (CNG). Насос был отключен, а устранением неисправности далее занимались сотрудники заправки.
8 марта в 13:42 спасателям сообщили, что в Маарду человек упал в воду с обрыва пруда в маардуском лесопарке. Пострадавший не мог самостоятельно выбраться и провалился по пояс под лед. Очевидец попытался помочь, но не смог вытащить его. Прибывшие спасатели Мууга надели гидрокостюмы и вытащили человека на берег. Он был передан медикам.