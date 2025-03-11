Кристина Каллас раскрыла планы Михала: некоторые департаменты планируют расформировать

«В Эстонии министерства относительно небольшие, но на уровне ведомств и различных целевых фондов, отвечающих за внедрение регуляций, наблюдается значительное разрастание, - заявила Каллас. - Некоторые ведомства нужно либо полностью реструктурировать, либо вообще закрыть, например, Департамент окружающей среды. Там трудятся 600 человек, все они занимаются внедрением регуляций, однако структура значительно перегружена. Необходимо радикальное вмешательство».

Каллас упрекнула департамент в том, что он не смог самостоятельно сократить свои расходы до уровня, который удовлетворил бы премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), несмотря на 10-процентное урезание бюджета в этом году.