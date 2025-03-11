Правительство Партии реформ и «Ээсти 200» может начать сокращение государственных расходов с расформирования Департамента окружающей среды, ответственного за охрану природы, под руководством оперативной группы, подчиняющейся офису Кейта Каземетса. Об этом в эфире Vikerraadio рассказала Кристина Каллас («Ээсти 200»).
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Кристина Каллас раскрыла планы Михала: некоторые департаменты планируют расформировать
«В Эстонии министерства относительно небольшие, но на уровне ведомств и различных целевых фондов, отвечающих за внедрение регуляций, наблюдается значительное разрастание, - заявила Каллас. - Некоторые ведомства нужно либо полностью реструктурировать, либо вообще закрыть, например, Департамент окружающей среды. Там трудятся 600 человек, все они занимаются внедрением регуляций, однако структура значительно перегружена. Необходимо радикальное вмешательство».