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Кристина Каллас раскрыла планы Михала: некоторые департаменты планируют расформировать

Перевод: Каролина Вертяева
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Кристина Каллас и Кристен Михал на правительственной пресс-конференции.
Кристина Каллас и Кристен Михал на правительственной пресс-конференции. Фото: Postimees

Правительство Партии реформ и «Ээсти 200» может начать сокращение государственных расходов с расформирования Департамента окружающей среды, ответственного за охрану природы, под руководством оперативной группы, подчиняющейся офису Кейта Каземетса. Об этом в эфире Vikerraadio рассказала Кристина Каллас («Ээсти 200»).

«В Эстонии министерства относительно небольшие, но на уровне ведомств и различных целевых фондов, отвечающих за внедрение регуляций, наблюдается значительное разрастание, - заявила Каллас. - Некоторые ведомства нужно либо полностью реструктурировать, либо вообще закрыть, например, Департамент окружающей среды. Там трудятся 600 человек, все они занимаются внедрением регуляций, однако структура значительно перегружена. Необходимо радикальное вмешательство».

Каллас упрекнула департамент в том, что он не смог самостоятельно сократить свои расходы до уровня, который удовлетворил бы премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), несмотря на 10-процентное урезание бюджета в этом году.

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