Вт, 11.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Знаменитый американский хоккеист получил суровое наказание за нарушение допинговых правил

Copy
Аарон Экблад получил длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Национальной хоккейной лиги (NHL).
Аарон Экблад получил длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Национальной хоккейной лиги (NHL). Фото: Carmen Mandato

Игрок клуба Florida Panthers, действующего обладателя Кубка Стэнли, Аарон Экблад получил длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Национальной хоккейной лиги (NHL).

Экблад сыграл ключевую роль в прошлом сезоне, когда Panthers завоевали чемпионский титул. Однако теперь команда вынуждена обходиться без него – канадец получил 20-матчевую дисквалификацию за нарушение допинговых правил, сообщила лига.

Хоккеист пройдет оценку в рамках программы NHL по борьбе с употреблением запрещенных веществ и поддержке психического здоровья, а также, возможно, курс лечения.

«Новость о том, что я не прошел случайный допинг-тест, стала для меня шоком. Я совершил ошибку, приняв нечто, что помогало мне справляться с травмами, но не проверив это должным образом у наших врачей», – прокомментировал Экблад в заявлении.

«Я подвел своих товарищей по команде, клуб и всех болельщиков. Мне искренне жаль. Я беру на себя полную ответственность за свою ошибку и готов вернуться, когда моя дисквалификация завершится. Это был для меня болезненный урок».

Какое именно запрещенное вещество принял Экблад, неизвестно.

Канадский хоккеист в 2015 году получил награду как лучший новичок года. В этом сезоне Экблад провел за Florida Panthers 56 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 33 результативные передачи.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх