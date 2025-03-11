Знаменитый американский хоккеист получил суровое наказание за нарушение допинговых правил

Экблад сыграл ключевую роль в прошлом сезоне, когда Panthers завоевали чемпионский титул. Однако теперь команда вынуждена обходиться без него – канадец получил 20-матчевую дисквалификацию за нарушение допинговых правил, сообщила лига.

Хоккеист пройдет оценку в рамках программы NHL по борьбе с употреблением запрещенных веществ и поддержке психического здоровья, а также, возможно, курс лечения.

«Новость о том, что я не прошел случайный допинг-тест, стала для меня шоком. Я совершил ошибку, приняв нечто, что помогало мне справляться с травмами, но не проверив это должным образом у наших врачей», – прокомментировал Экблад в заявлении.

«Я подвел своих товарищей по команде, клуб и всех болельщиков. Мне искренне жаль. Я беру на себя полную ответственность за свою ошибку и готов вернуться, когда моя дисквалификация завершится. Это был для меня болезненный урок».

Какое именно запрещенное вещество принял Экблад, неизвестно.

Канадский хоккеист в 2015 году получил награду как лучший новичок года. В этом сезоне Экблад провел за Florida Panthers 56 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 33 результативные передачи.