Игрок клуба Florida Panthers, действующего обладателя Кубка Стэнли, Аарон Экблад получил длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Национальной хоккейной лиги (NHL).
Знаменитый американский хоккеист получил суровое наказание за нарушение допинговых правил
Экблад сыграл ключевую роль в прошлом сезоне, когда Panthers завоевали чемпионский титул. Однако теперь команда вынуждена обходиться без него – канадец получил 20-матчевую дисквалификацию за нарушение допинговых правил, сообщила лига.
Хоккеист пройдет оценку в рамках программы NHL по борьбе с употреблением запрещенных веществ и поддержке психического здоровья, а также, возможно, курс лечения.
«Новость о том, что я не прошел случайный допинг-тест, стала для меня шоком. Я совершил ошибку, приняв нечто, что помогало мне справляться с травмами, но не проверив это должным образом у наших врачей», – прокомментировал Экблад в заявлении.
«Я подвел своих товарищей по команде, клуб и всех болельщиков. Мне искренне жаль. Я беру на себя полную ответственность за свою ошибку и готов вернуться, когда моя дисквалификация завершится. Это был для меня болезненный урок».
Какое именно запрещенное вещество принял Экблад, неизвестно.
Канадский хоккеист в 2015 году получил награду как лучший новичок года. В этом сезоне Экблад провел за Florida Panthers 56 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 33 результативные передачи.