Нарвская больница получит новый автомобиль скорой помощи

Как сообщил заведующий отделением скорой помощи Евгений Гужовский, новая машина обеспечит больший комфорт как для пациентов, так и для медицинского персонала.

«Наши автомобили в хорошем состоянии, но некоторые из них уже устарели. Новый автомобиль соответствует современным стандартам безопасности, более просторный, удобный для персонала и лучше подходит для работы бригады скорой помощи», - отметил Гужовский.

Ожидается, что автомобиль поступит в ближайшее время, после чего начнется его адаптация для нужд скорой помощи. В полной готовности он будет примерно через полгода. Современное оснащение автомобиля улучшит комфорт и безопасность как для пациентов, так и для медперсонала. Это позволит повысить качество работы службы скорой помощи в Нарве и Ида-Вирумаа, обеспечивая более быструю и эффективную медицинскую помощь.

Нарвская больница продолжает совершенствовать свои услуги, обеспечивая жителям региона доступ к своевременной и высококачественной медицинской помощи.

В настоящее время службу скорой помощи Нарвской больницы обеспечивают три сестринские и одна врачебная бригада, а также мобильная бригада интенсивной терапии, находящаяся на дежурстве. Их основная задача - оперативная транспортировка пациентов в зависимости от состояния либо в Нарвскую больницу, либо в специализированные медицинские учреждения более высокого уровня.

Скорая помощь Нарвской больницы обслуживает города Нарва и Нарва-Йыэсуу.

В 2024 году нарвская скорая помощь выезжала на вызовы 13 131 раз.