Блестяще выступивший в Отепя биатлонист получит шанс в Кубке мира

На прошлой неделе победителем общего зачета Кубка IBU среди мужчин стал норвежец Исак Фрей. Теперь он поднимется на ступень выше – впервые в карьере представит свою страну в Кубке мира.

В понедельник днем Норвежский союз биатлона опубликовал список спортсменов, которые примут участие в этапе Кубка мира в Поклюке, стартующем в четверг.

Среди мужчин к команде присоединятся 21-летний Исак Фрей, ранее ярко проявивший себя в Кубке IBU, а также Йоханнес Дале-Шьевдал. Для Фрея это станет дебютом в главной биатлонной серии.

Оба спортсмена выступали на этапе Кубка IBU в Отепя на прошлой неделе. Фрей стал победителем общего зачета Кубка IBU в этом сезоне и был награжден хрустальным глобусом.

Из опытных спортсменов в составе команды значатся Йоханнес Тиннес и Тарьей Бе, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стремсхайм, Вебьерн Серум и Мартин Ульдаль.

С высокой вероятностью двое из них пропустят индивидуальную гонку, которая запланирована на пятницу.

Состав норвежской женской команды остается неизменным: Рагнхильд Фемстейневик, Марте Крокстад Йохансене, Марен Хьельмесет Киркеэйде, Каролине Оффигстад Кноттен, Ида Лиен и Ингрид Ландмарк Тандревольд.

Этап Кубка мира в Поклюке откроется в четверг индивидуальной гонкой среди женщин, а мужчины выйдут на старт этой же дисциплины в пятницу. В этот же день состоятся смешанная эстафета и парная смешанная эстафета. Завершится этап в воскресенье гонками с общего старта.

Парная смешанная эстафета – дисциплина, в которой на высокий результат могут рассчитывать эстонцы Регина Эрмитс и Рене Захкна. Пять лет назад в Поклюке они завоевали второе место в этой гонке.