Полиция расследует случай, когда человек обнаружил, что ряд платежей за пользование сервисом Wolt был осуществлен с его банковского счета без его ведома.
Со счета клиентки банка LHV было совершенно семь платежей за услуги Wolt, которыми она не пользовалась
В полицию поступило сообщение о том, что в течение пятницы, 7 марта, с банковского счета клиентки банка LHV было произведено семь платежей за услугу Wolt без ее ведома. В общей сложности финансовые потери составляют примерно 440 евро.
Для выяснения обстоятельств дела полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. В случае признания подсудимого виновным такое деяние влечет за собой финансовое наказание или тюремное заключение сроком до четырех лет.