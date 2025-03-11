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Со счета клиентки банка LHV было совершенно семь платежей за услуги Wolt, которыми она не пользовалась

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Курьер Wolt. Иллюстративное фото.
Курьер Wolt. Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk / Postimees Grupp

Полиция расследует случай, когда человек обнаружил, что ряд платежей за пользование сервисом Wolt был осуществлен с его банковского счета без его ведома.

В полицию поступило сообщение о том, что в течение пятницы, 7 марта, с банковского счета клиентки банка LHV было произведено семь платежей за услугу Wolt без ее ведома. В общей сложности финансовые потери составляют примерно 440 евро.

Для выяснения обстоятельств дела полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. В случае признания подсудимого виновным такое деяние влечет за собой финансовое наказание или тюремное заключение сроком до четырех лет.

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