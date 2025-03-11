Остров Муху получил из США пожертвование в тысячу евро

Волостной старейшина Муху Райдо Лийтмяэ заявил, что жертвовательница имеет мухуские корни и живет Америке, при этом она владеет недвижимостью на Муху и поэтому хорошо информирована о происходящем на острове. Пожертвование не имеет какого-либо конкретного пояснения, но жертвовательница хочет, чтобы оно было направлено на поддержку самостоятельных инициатив, проявляемых в волости, и так оно и будет.