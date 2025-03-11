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Остров Муху получил из США пожертвование в тысячу евро

Перевод: Павел Соболев
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Порт Куйвасту на острове Муху.
Порт Куйвасту на острове Муху. Фото: Raigo Pajula

Женщина с мухускими корнями, проживающая в США, пожертвовала волостной управе Муху 1000 евро, которые пойдут на поддержку инициированных в волости самостоятельных инициатив.

Волостной старейшина Муху Райдо Лийтмяэ заявил, что жертвовательница имеет мухуские корни и живет Америке, при этом она владеет недвижимостью на Муху и поэтому хорошо информирована о происходящем на острове. Пожертвование не имеет какого-либо конкретного пояснения, но жертвовательница хочет, чтобы оно было направлено на поддержку самостоятельных инициатив, проявляемых в волости, и так оно и будет.

Всего в бюджете муниципалитета теперь предусмотрено 6440 евро на поддержку таких инициатив, хотя без пожертвования объем этой статьи бюджета составлял 5440 евро.

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