В тартуской школе имени Герберта Мазинга обучаются дети с особыми образовательными потребностями, которым требуется различная степень поддержки. Среди учеников есть дети с аутизмом, психологическими травмами, а также с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Обучение проходит в маленьких классах или в формате индивидуальных занятий. В школе работают 145 человек, а в прошлом году уволились 18. Некоторые из них ушли с работы из-за плохого отношения со стороны руководства.
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Предполагаемые случаи травли в школе вынудили нескольких учителей сменить работу
О проблемах школы осведомлены и власти Тарту, и Министерство образования и науки. Шесть бывших и нынешних учителей школы Мазинга, рассказывая о причинах своего ухода или ухода коллег, попросили о сохранении анонимности. По их словам, в учебном заведении процветает травля на рабочем месте, а учителей и родителей высмеивают и унижают.