Предполагаемые случаи травли в школе вынудили нескольких учителей сменить работу

В тартуской школе имени Герберта Мазинга обучаются дети с особыми образовательными потребностями, которым требуется различная степень поддержки. Среди учеников есть дети с аутизмом, психологическими травмами, а также с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Обучение проходит в маленьких классах или в формате индивидуальных занятий. В школе работают 145 человек, а в прошлом году уволились 18. Некоторые из них ушли с работы из-за плохого отношения со стороны руководства.