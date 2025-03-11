Видео Ушло в историю: смотрите, как сносили старый железнодорожный вокзал

В сотрудничестве с местными активистами и Eesti Raudtee перед сносом из здания были вынесены некоторые предметы, которые останутся на память о вокзале. Кроме того, 31 мая запланировано проведение встречи, посвященной памяти старого здания.

Руководитель по управлению недвижимости ​Eesti Raudtee Алар Лауримаа сказал, что старое здание, к сожалению, оказалось на пути строительства железной дороги. «Для обеспечения безопасности пассажиров, помимо прочего, будет расширена платформа ожидания для пассажиров на станции Килтси, что, в свою очередь, приведет к смещению боковой дороги рядом с платформой, или пути номер 3, в сторону здания станции Килтси и парковки», - пояснил Virumaa Teataja Лауримаа.

Железнодорожная станция Килтси - единственное сохранившееся здание вокзала такого рода с первого этапа строительства железнодорожной ветки Тапа–Тарту, завершенного в 1876 году. Последний раз укрыться там в ожидании поезда можно было в 2003 году.

Видео снимал и монтировал Мартин Кууск.