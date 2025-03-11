В ночь на вторник города России подверглись массированной атаке дронов - самой крупной за все время войны с Украиной. По данным российского Минобороны, в ней участвовали более трехсот беспилотников. Больше всего в результате атаки пострадала Московская область, где погибли два человека.
Как заявило Минобороны России, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны атаковали Брянскую, Курскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Орловскую, Воронежскую, Нижегородскую и Московскую области, а также Москву.
На подлете в Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин, было сбито рекордное число беспилотников - 74.
По данным московских властей, на Домодедовской улице из-за падения обломков дрона повреждена крыша дома. О пострадавших власти не сообщают.
Над территорией Московской области, по информации Минобороны, был сбит 91 беспилотник.
Как сообщил губернатор области Андрей Воробьев, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
В результате атаки на Подмосковье погибли два человека и еще 14 обратились за медицинской помощью, сообщил Воробьев. Позже Минздрав РФ заявил о 18 пострадавших.
В городском округе Домодедово в селе Ям на парковке погиб 38-летний охранник. Еще один 50-летний мужчина, получивший ранения на той же парковке, позже скончался в больнице.
Погибшие и один пострадавший на парковке в Домодедово - сотрудники дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторг», сообщили в компании.
«В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедове. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», - сообщили ранее в «Мираторге».
В деревне Котляково пострадала женщина, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. «Это 43-летняя женщина - у нее ранение живота с повреждением кишечника, рваная рана груди», - написал Воробьев.
Еще шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, пострадали в Ленинском городском округе.
В Раменском обломки беспилотников упали на многоквартирный дом, повредив как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей.
Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег: там загорелась кровля, пожар локализован, сообщил Воробьев.
Из-за атаки беспилотников были введены временные ограничения на работу аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Как сообщает «РИА Новости», десять авиарейсов, следовавших в Москву, прибыли на запасной аэродром в Самару, три самолета сели в Перми, и еще пять - в Саратове.
Кроме того, из-за повреждения железнодорожных путей были отменены некоторые поезда через станцию Домодедово. Сейчас поезда следуют через эту станцию с увеличенным интервалом, предупредили в РЖД.
Эта атака беспилотников стала крупнейшей с начала войны для обеих сторон. Для России раньше самой масштабной ранее была атака 14 января (Минобороны отчитывалось о 180 сбитых дронах), для Украины - 23 февраля (267 дронов).
Атака произошла в день переговоров представителей Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии, на которых, как сообщалось, США хотят выяснить, на какие уступки готов пойти Киев ради мира.
Газета Financial Times писала, что Украина на переговорах с США может предложить частичное прекращение огня с Россией. Оно, по словам источников издания, будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.
Украинские власти ночную атаку беспилотников на российские регионы пока не комментировали.