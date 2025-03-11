Как заявило Минобороны России, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны атаковали Брянскую, Курскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Орловскую, Воронежскую, Нижегородскую и Московскую области, а также Москву.

На подлете в Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин, было сбито рекордное число беспилотников - 74.

По данным московских властей, на Домодедовской улице из-за падения обломков дрона повреждена крыша дома. О пострадавших власти не сообщают.

Над территорией Московской области, по информации Минобороны, был сбит 91 беспилотник.

Как сообщил губернатор области Андрей Воробьев, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В результате атаки на Подмосковье погибли два человека и еще 14 обратились за медицинской помощью, сообщил Воробьев. Позже Минздрав РФ заявил о 18 пострадавших.

В городском округе Домодедово в селе Ям на парковке погиб 38-летний охранник. Еще один 50-летний мужчина, получивший ранения на той же парковке, позже скончался в больнице.

Погибшие и один пострадавший на парковке в Домодедово - сотрудники дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторг», сообщили в компании.