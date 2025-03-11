Серпы и молоты не смущают жильцов дома, сказала представитель квартирного товарищества Кюйни, 2 Галина Лепик в апреле прошлого года. По ее оценке, подобные символы могут даже привлечь туристов в Тарту. Она отметила, что серп и молот, возможно, раздражают некоторых людей из-за войны в Украине, но когда боевые действия закончатся, отношение к этой символике изменится.

Такого же мнения она придерживается и сейчас. «Никто не жаловался мне, что эта символика их тревожит, - прокомментировала вчера Лепик. - Возможно, из-за того, что сейчас происходит в Украине, некоторые люди считают, что эти символы не подходят для фасада дома, но я уверена, что когда война закончится, эта тема будет забыта».