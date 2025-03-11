Серпы и молоты, напоминающие о советской власти, на стене здания по адресу Кюйни, 2 на Ратушной площади, по мнению многих жителей Тарту, являются неуместными символами на фоне продолжающейся войны в Украине и давно должны были быть удалены. Однако они продолжают «украшать» дом, и никто не пытается от них избавиться.
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Знаковый символ Советского Союза на здании в центре города по-прежнему вызывает споры (1)
Серпы и молоты не смущают жильцов дома, сказала представитель квартирного товарищества Кюйни, 2 Галина Лепик в апреле прошлого года. По ее оценке, подобные символы могут даже привлечь туристов в Тарту. Она отметила, что серп и молот, возможно, раздражают некоторых людей из-за войны в Украине, но когда боевые действия закончатся, отношение к этой символике изменится.