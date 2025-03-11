Таллиннский аэропорт завоевал титул лучшего в Европе

Кроме того, аэропорту также присвоено звание «Самый приятный аэропорт Европы», что подтверждает его стремление к обеспечению исключительного качества обслуживания пассажиров.

Премии ASQ считаются высшим стандартом качества в сфере обслуживания аэропортов. Победителей определяют на основе отзывов пассажиров, что делает эту награду особенно ценным признанием, поскольку она отражает реальные впечатления путешественников.

«Эта награда - достижение для всей нашей команды», - отметил председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике. «Мы постоянно инвестируем в улучшение сервиса, обеспечивая удобный процесс регистрации, высокий уровень услуг и комфорт для наших пассажиров. Эти награды подтверждают, что наши усилия окупились, и пассажиры высоко оценивают нашу работу».

По словам генерального директора Airports Council International (ACI) World Джастина Эрбаччи, эта награда свидетельствует о способности Таллиннского аэропорта превосходить ожидания пассажиров. «В современном мире, где запросы путешественников растут, аэропортам необходимо постоянно развиваться. ASQ Awards 2024 отмечает те аэропорты, которые создают запоминающийся и беспрепятственный опыт для пассажиров», - отметил Эрбаччи.

Программа ASQ (Airport Service Quality) является ведущей в мире системой измерения и сравнения клиентского опыта в аэропортах. Она охватывает более 400 аэропортов в более чем 95 странах.

Награды ASQ 2024 основаны на отзывах пассажиров, собранных в течение года, и оценивают более 30 параметров, включая регистрацию, безопасность, комфорт, чистоту и качество услуг.