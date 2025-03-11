Таллиннский аэропорт получил международную награду ASQ 2024 за лучшее качество обслуживания среди европейских аэропортов с пассажиропотоком от двух до пяти миллионов человек.
Таллиннский аэропорт завоевал титул лучшего в Европе
Кроме того, аэропорту также присвоено звание «Самый приятный аэропорт Европы», что подтверждает его стремление к обеспечению исключительного качества обслуживания пассажиров.
Премии ASQ считаются высшим стандартом качества в сфере обслуживания аэропортов. Победителей определяют на основе отзывов пассажиров, что делает эту награду особенно ценным признанием, поскольку она отражает реальные впечатления путешественников.
«Эта награда - достижение для всей нашей команды», - отметил председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике. «Мы постоянно инвестируем в улучшение сервиса, обеспечивая удобный процесс регистрации, высокий уровень услуг и комфорт для наших пассажиров. Эти награды подтверждают, что наши усилия окупились, и пассажиры высоко оценивают нашу работу».
Почему пассажиры выбрали именно Таллиннский аэропорт?
- Удобный и компактный терминал - обеспечивает быструю и комфортную навигацию по аэропорту, снижая стресс и экономя время.
- Высокий уровень обслуживания - начиная от безопасности и заканчивая работой персонала у выходов на посадку, создавая приятную атмосферу для пассажиров.
- Широкий выбор магазинов и кафе - удовлетворяет самые разные потребности путешественников.
- Современные цифровые решения - помогают пассажирам легко ориентироваться, получать информацию и пользоваться услугами.
- Постоянные инвестиции в инфраструктуру - создают современную и хорошо организованную среду аэропорта.
По словам генерального директора Airports Council International (ACI) World Джастина Эрбаччи, эта награда свидетельствует о способности Таллиннского аэропорта превосходить ожидания пассажиров. «В современном мире, где запросы путешественников растут, аэропортам необходимо постоянно развиваться. ASQ Awards 2024 отмечает те аэропорты, которые создают запоминающийся и беспрепятственный опыт для пассажиров», - отметил Эрбаччи.
Торжественная церемония вручения награды состоится 10 сентября 2025 года в Гуанчжоу, Китай.
Программа ASQ (Airport Service Quality) является ведущей в мире системой измерения и сравнения клиентского опыта в аэропортах. Она охватывает более 400 аэропортов в более чем 95 странах.
Награды ASQ 2024 основаны на отзывах пассажиров, собранных в течение года, и оценивают более 30 параметров, включая регистрацию, безопасность, комфорт, чистоту и качество услуг.