Премьер-министр Кристен Михал представил Рийгикогу обзор достижения основных целей, содержащихся в стратегии «Эстония 2035», подчеркнув важность экономического роста, энергетической безопасности, обороноспособности, а также научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Премьер-министр о целях Эстонии: больше обороноспособности и инноваций, меньше разного рода нагрузок
По мнению премьер-министра, возрождающееся общее благосостояние не должно подавляться новыми нагрузками, и Эстония также должна отстаивать это в Европейском союзе. Эстония непоколебимо поддерживает Украину в борьбе за европейскую свободу.
«Наша цель - экономика с высокой добавленной стоимостью, защищенная и безопасная Эстония и эффективное государственное управление», - подчеркнул премьер-министр в начале своего выступления.
Михал констатировал, что рецессия переросла в рост - в четвертом квартале 2024 года экономика выросла на 1,2 процента, также начал расти экспорт. Благосостояние народа повысилось за счет увеличения пенсий и заработной платы.
По словам премьер-министра, важно пересмотреть цели, поставленные перед Евросоюзом в прошлом, чтобы продолжить восстановление экономики и рост благосостояния людей. «Мы должны быть бдительными, чтобы не допустить, чтобы экономический рост был съеден новым бременем. Я убежден, что в Европейском союзе следует отложить введение налога на выбросы углерода в отношении природного газа и топлива. Это значительно снижает нагрузку на эстонских людей и предприятия», - сказал Михал.
Говоря об энергетике, премьер-министр подчеркнул важность развития возобновляемой энергетики и усилий государства по обеспечению энергетической безопасности. Он отметил, что Эстония успешно присоединилась к западноевропейскому диапазону частот и доказала, что может обеспечить безопасность электроснабжения. «Наша цель - дешевый, чистый, стабильный и разнообразный энергетический портфель», - сказал премьер-министр.
Говоря о национальной обороне, Михал подчеркнул, что Эстония должна быстро развивать свой военный потенциал в соответствии с планами обороны НАТО. «Затраты на оборону Эстонии очень быстро вырастут до 5 процентов ВВП». Темпы роста расходов на оборону зависят от темпов приобретения техники и боеприпасов.
Для стимулирования развития оборонной промышленности в стране создается оборонно-промышленный парк, цель которого - выйти на его промышленное производство уже к 2026 году. Правительство также в принципе поддержало создание завода по производству взрывчатых веществ.
Чтобы помочь Украине, Эстония пообещала использовать 0,25 процента своего ВВП, что составляет около 100 млн евро в год. «Это, помимо прочего, инвестиции в нашу экономику, обороноспособность, а шире - прямая помощь Украине, которая борется за Европу и нашу свободу», - сказал Михал.
Премьер-министр отметил, что поддержка эстонским обществом вооруженного сопротивления в последние годы стабильно высока и составляет более 80 процентов. «В зависимости от роли в национальной обороне 61 процент населения готов участвовать в оборонной деятельности, - заявил он. - Но у нас также есть те, кто добровольно работает спасателями, помощниками полицейских. Потому что Эстония принадлежит каждому из нас».
Говоря о государственном управлении Эстонии, премьер-министр подчеркнул, что сокращение бюрократии и развитие электронных услуг будут продолжаться. «Наша цель - превратить бюрократию в попутный ветер, который несет предпринимателей вперед, а не в камень, о который они спотыкаются».
Премьер-министр поддержал предложение Еврокомиссии сократить отчетность по устойчивому развитию, но, по его мнению, нам нужно двигаться еще дальше. Текущее предложение Еврокомиссии означает для Эстонии, что обязательство по отчетности сохранится почти у 25 компаний вместо нескольких сотен компаний.
«Однако я думаю, что нам следует пойти дальше в Европе и сделать отчетность по устойчивому развитию добровольной в ее нынешней форме. Есть компании, для которых экологичность является конкурентным преимуществом и которые хотят продолжать отчитываться. Но те, кто еще не видит преимуществ, могут отвлечь ресурсы от отчетности. Это изменение не может быть осуществлено Эстонией в одиночку, с этим должно согласиться квалифицированное большинство стран Европейского союза и Европейского парламента. В ближайшее время мы обсудим позицию Эстонии по этому вопросу в правительстве», - сказал премьер-министр.
Речь премьер-министра также включала ежегодный обзор научно-исследовательской деятельности. Расходы Эстонии на исследования и разработки являются крупнейшими в истории - 702 млн евро, из которых 60 процентов приходится на компании. За последние шесть лет корпоративные расходы выросли более чем вдвое. В 2023 году доля всех расходов частного сектора на исследования и разработки составила 1,08 процента ВВП.
«Источник роста производительности и новой жизни для экономики заключается в увеличении инвестиций в исследования, разработки и инновации, - сказал Михал. - Прогресс Эстонии отразится в ее восхождении в ряды сильных стран-новаторов Европы».
Наконец, премьер-министр подтвердил, что ключом к успеху Эстонии является доверие к ее людям и предпринимателям. «Мы доверяем нашей стране и народу и вместе создаем лучшую Эстонию!»