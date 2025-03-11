Премьер-министр о целях Эстонии: больше обороноспособности и инноваций, меньше разного рода нагрузок

Для стимулирования развития оборонной промышленности в стране создается оборонно-промышленный парк, цель которого - выйти на его промышленное производство уже к 2026 году. Правительство также в принципе поддержало создание завода по производству взрывчатых веществ.

Чтобы помочь Украине, Эстония пообещала использовать 0,25 процента своего ВВП, что составляет около 100 млн евро в год. «Это, помимо прочего, инвестиции в нашу экономику, обороноспособность, а шире - прямая помощь Украине, которая борется за Европу и нашу свободу», - сказал Михал.

Премьер-министр отметил, что поддержка эстонским обществом вооруженного сопротивления в последние годы стабильно высока и составляет более 80 процентов. «В зависимости от роли в национальной обороне 61 процент населения готов участвовать в оборонной деятельности, - заявил он. - Но у нас также есть те, кто добровольно работает спасателями, помощниками полицейских. Потому что Эстония принадлежит каждому из нас».

Говоря о государственном управлении Эстонии, премьер-министр подчеркнул, что сокращение бюрократии и развитие электронных услуг будут продолжаться. «Наша цель - превратить бюрократию в попутный ветер, который несет предпринимателей вперед, а не в камень, о который они спотыкаются».

Премьер-министр поддержал предложение Еврокомиссии сократить отчетность по устойчивому развитию, но, по его мнению, нам нужно двигаться еще дальше. Текущее предложение Еврокомиссии означает для Эстонии, что обязательство по отчетности сохранится почти у 25 компаний вместо нескольких сотен компаний.