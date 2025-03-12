Нарвские гимназисты отвезли школьников на ночь в лес и показали, как действует Кайтселийт

Гимназисты подчеркнули, что помимо исключительно военных навыков участников курса обучали ещё и тем, которые в будущем пригодятся и в обычной взрослой жизни, не имеющей ничего общего с военной.

Не все задания оказались простыми, но для участников курса это был первый подобный опыт. Фото: личный архив

«У нас был курс первой помощи, основы гражданской и военной медицины. Пришёл даже медик, который работает в ЭМО в Йыхви, чтобы всё подробно рассказать. Также мы учили искать потерявшихся в лесу людей», - вспоминает Янар.

По словам организаторов, школьники справлялись довольно неплохо, особенно если учесть, что это был их первый опыт и первое знакомство с военной деятельностью. Причём довольно активно и хорошо принимали участие и девочки. «Они были не хуже парней, хотя пару раз я слышал разговоры про испорченный маникюр и грязь под ногтями», - смеётся Янар.

Ночью даже была устроена имитация некой диверсии - правда, многие ребята растерялись и не справились с ситуацией на отлично. Но их можно понять - для них это было в новинку.

Во время лагеря на месте дежурил профессиональный медик из Нарвского отделения Кайтселийта, а также присутствовало семь инструкторов, членов Кайтселийта. Обучение проходило на русском и эстонском языках - то, что участники лагеря не могли понять на эстонском, им объясняли и переводили на русский.