Три нарвских школьника - Демид, Янар и Мартин - в рамках исследовательской работы решили организовать курс, посвящённый работе Сил обороны Эстонии и Кайтселийта. Они не только рассказали заинтересованным школьникам о работе военных структур, но и отвезли ребят на ночь в лес, чтобы показать, что такое настоящий военный лагерь.
Нарвские гимназисты отвезли школьников на ночь в лес и показали, как действует Кайтселийт
Демид - ученик Нарвской школы для взрослых, Янар и Мартин учатся в Нарвской эстонской гимназии. Мартин заканчивает 10-ый класс, Демид и Янар - 11-ый класс. Молодые люди состоят в местной дружине Кайтселийта, Демид до этого состоял в молодёжной организации «Молодые орлы» (Noored Kotkad). Военная тематика ребятам нравится давно, поэтому в какой-то момент они решили объединить силы.
«Однажды нам с ребятами дали задание написать про Кайтселийт, мы обсудили это между собой, и так родилась идея создать целый курс, который бы рассказал гимназистам о том, как и для чего работает Кайтселийт, об особенностях обороны, познакомил бы их с тем, как живут солдаты в армии», - рассказывает Демид.
Он добавляет, что перед ними встала задача - дать ученикам гимназии почувствовать себя членами Кайтселийта и военнослужащими.
Ребята посоветовались со школьным учителем Керсти Кивирютт, которая ведёт уроки истории и исследовательскую деятельность, а также является членом Naiskodukaitse. Получили одобрение от руководства школы и принялись за дело. «В целом у нас в гимназии и учителя, и руководство очень поддерживают инициативы своих учеников», - отметил Янар.
В целом, в руководстве дружины Кайтселийта к этой идее тоже отнеслись очень дружелюбно, выделили финансы, снаряжение, транспорт, и среди молодых членов нашлись добровольные помощники.
Курс состоял из теоретической и практической частей. Всего на него записалось 19 гимназистов, причём мальчиков и девочек было поровну. Теорию Демид, Янар и Мартин вели в гимназии - она заняла два с половиной учебных дня. Лекции также читали офицеры Кайтселийт из дружины Алутагузе.
«Мы познакомили ребят с основами Кайтселийта, рассказали, чем в целом занимается организация, дали много теории», - говорит Янар. Также участники курса посетили нарвский штаб Кайтселийта и познакомились с некоторыми видами оружия, а также попробовали пользоваться настоящими военными телефонами, разматывая провода по эстонской гимназии и налаживая связь.
Затем был сам военный лагерь, который трое гимназистов тоже организовывали самостоятельно. «Мы очень благодарны за помощь Кайтселийту, который предоставил нам всё необходимое, а также проспонсировал питание для всех участников лагеря. Еду заказывали у Ranna Resto, так что кормили нас очень хорошо», - рассказал Демид, добавив, что в плане питания на два неполных дня были обед, ужин и завтрак.
Лагерь проходил по системе, схожей с военными лагерями, которые проводит курс Государственной обороны - Riigikaitse. Местом проведения был выбран лес в Нарва-Йыэсуу. Ребятам нужно было самим создать себе все необходимые условия для ночёвки в лесу.
«Мы научили их ставить палатки, показали, как выживать в лесу, разводить костры, разжигать печки, научили копать туалеты, маскировать лицо, даже рубить лопатой дрова», - вспоминает Янар.
«Также мы учили их выполнять тактические приёмы, защищать лагерь в случае тревоги, пользоваться приборами ночного видения», - добавляет Демид.
Это не только про войну
Каждому участнику лагеря было выдано облегчённое обмундирование общим весом в 10 килограммов. Молодые люди хотели также познакомить участников курса с airsoft-оружием, но желающих предоставить его не нашлось. «Вес 10 килограммов — это ещё не самый большой. Полное может весить до 30 или 50 кило», - отметил Демид.
Гимназисты подчеркнули, что помимо исключительно военных навыков участников курса обучали ещё и тем, которые в будущем пригодятся и в обычной взрослой жизни, не имеющей ничего общего с военной.
«У нас был курс первой помощи, основы гражданской и военной медицины. Пришёл даже медик, который работает в ЭМО в Йыхви, чтобы всё подробно рассказать. Также мы учили искать потерявшихся в лесу людей», - вспоминает Янар.
По словам организаторов, школьники справлялись довольно неплохо, особенно если учесть, что это был их первый опыт и первое знакомство с военной деятельностью. Причём довольно активно и хорошо принимали участие и девочки. «Они были не хуже парней, хотя пару раз я слышал разговоры про испорченный маникюр и грязь под ногтями», - смеётся Янар.
Ночью даже была устроена имитация некой диверсии - правда, многие ребята растерялись и не справились с ситуацией на отлично. Но их можно понять - для них это было в новинку.
Во время лагеря на месте дежурил профессиональный медик из Нарвского отделения Кайтселийта, а также присутствовало семь инструкторов, членов Кайтселийта. Обучение проходило на русском и эстонском языках - то, что участники лагеря не могли понять на эстонском, им объясняли и переводили на русский.
Сами ребята дают своей работе четвёрку. «Не всё получилось, как мы планировали, но и для нас это был первый опыт самостоятельной организации такого проекта. Всё, что не получилось, мы попробуем исправить в следующий раз, и сейчас говорим о том, чтобы ввести такой курс в школьную программу на постоянной основе», - рассказывает Демид.
По словам организаторов, сами участники курса тоже остались довольны новым опытом - многие даже хотели бы остаться ещё на ночь в лагере или поучаствовать ещё раз в таком курсе.
«Мы рады, что нам удалось передать свои знания и вообще показать, чем занимается Кайтселийт», - подчёркивает Демид, добавляя, что и для них самих это был первый серьёзный организационный опыт, где пришлось не только многому научить других ребят, но и взять на себя большую ответственность.
По словам директора Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар, в Нарвской эстонской гимназии есть отдельный Курс государственной обороны (Riigikaitse kursus, он включён в учебную программу, как обязательный.
«Курсы по внутренней безопасности (Sisekaitse) мы до сих пор проводили совместно с учащимися Нарвской гимназии, и эти учебные группы функционируют хорошо. Отдельно проводить такие курсы не было смысла, так как в каждой школе не набиралось достаточного количества учеников для формирования полноценной учебной группы», - пояснила Кяосаар.
Она сказала, что сама пришла в в восторг от идеи учеников и очень гордится, что в Эстонской гимназии учатся такие молодые люди, которые сами берутся за столь разнообразные и ответственные задачи.
«С момента, как они выступили с этой идеей, мы их поддерживали, поощряли и помогали, когда это было необходимо. Ценности нашей школы - смелость, забота, совместное творчество и эстонский дух - и этот проект помогает подчеркнуть и привить их молодёжи», - подчеркнула Кяосаар.
Она добавила, что практический курс по государственной обороне вместе с лесным лагерем - это очень ценная и важная возможность для каждой гимназии.
«В любой кризисной ситуации, в том числе военном конфликте, лучше быть осведомлённым и действовать, чем оказаться беспомощной жертвой в панике. Именно поэтому мы проводим противопожарные учения - в надежде, что в реальной жизни они нам никогда не понадобятся», - сказала директор гимназии.