«Что вы, черт возьми, врете!» Публичные дебаты о ветряных электростанциях снова получиличь жаркими

Олев Кулль (в жилете), он же Олев из Тапику, попросил тех, кто выступает против ветряных электростанций, поднять руки в разгар обсуждения. Многие последовали его призыву.

«Никто тебе не верит, чертов лжец. Убирайся! Довольно этого бреда, никому не нужны эти ветряки!» Это лишь некоторые из реплик, раздававшихся в понедельник вечером в зале Пыльтсамааской общей гимназии, где проходили третьи публичные дебаты о ветряных электростанциях. Присутствовало более пары сотен человек, но не все смогли поместиться в зале.